Stephen King difende The Marvels e rimprovera il pubblico

Lo scrittore Stephen King ha difeso apertamente il film The Marvels, criticando anche il comportamento del pubblico che sarebbe stato esagerato.

Pochi giorni fa è uscito al cinema The Marvels, nuovissimo film MCU con un trio protagonista tutto al femminile: Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris rispettivamente nei panni di Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau. Si tratta del sequel diretto di Captain Marvel e il pubblico aveva delle grandi aspettative, che però evidentemente non sono state rispettate.

Già a pochi giorni dall’uscita sul grande schermo, i produttori si sono accorti che il film non avrebbe mai guadagnato quanto sperato: il suo debutto ai box office, infatti, è stato il più deludente della storia dei Marvel Studios, decretandolo come il capitolo che ha incassato di meno alla sua uscita negli ultimi quindici anni.

Anche la reazione del pubblico ha fatto molto parlare perché è stata molto negativa. A questo punto ha voluto intervenire anche Stephen King, che ormai collabora regolarmente con il mondo del cinema e della televisione. Lo scrittore non solo ha rimproverato gli spettatori per il comportamento estremo, ma ha anche difeso la pellicola.

The Marvels, Stephen King lo difende

Stephen King non ha mai fatto mistero di non essere un fan, in generale dei super eroi, e di non guardare i film del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, non ha potuto rimanere in silenzio davanti alla reazione negativa del pubblico all’uscita di The Marvels, recentissimo capitolo firmato MCU che puntava su tre protagoniste femminili di grande carattere.

Il film a pochi giorni dall’uscita ha ammesso di aver guadagnato molto poco, decisamente meno di quanto ipotizzato all’inizio. Davanti a questa rivelazione i fan hanno riso e provato piacere nel constatare il flop economico. L’autore di It, a questo punto, è intervenuto su Twitter per rimproverarli: “Non guardo i film del MCU, non mi interessano, ma trovo molto spiacevole questo gongolare appena mascherato per il botteghino deludente di The Marvels. Perché vantarsi del fallimento?“.

I don’t go to MCU movies, don’t care for them, but I find this barely masked gloating over the low box office for THE MARVELS very unpleasant. Why gloat over failure? — Stephen King (@StephenKing) November 12, 2023

Al momento, i produttori non hanno ancora parlato delle cause del flop, ma bisogna ammettere che la Fase 5 dell’MCU non è iniziata con il piede giusto: anche Ant Man and the Wasp: Quantumania ha incassato molto meno del titolo precedente e sicuramente molto meno di quanto ci si aspettava a Hollywood. Ci saranno delle conseguenze in casa Marvel?