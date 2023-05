Hiddleston e Hamill: i due insieme per un film tratto da un romanzo di Stephen King

I due attori insieme sul set per un film tratto da un’opera di Stephen King.

Tom Hiddleston e Mark Hamill reciteranno insieme in un film tratto da un romanzo dello scrittore Stephen King.

Una coppia inedita che si preannuncia però allo stesso tempo a dir poco esplosiva. Tom Hiddleston e Mark Hamill si ritroveranno insieme sul set per recitare in un nuovissimo film tratto da un romanzo di Stephen King. I due attori, noti a livello planetario grazie ai ruoli di Loki nel Marvel Cinematic Universe e di Luke Skywalker nell’universo di Star Wars, saranno le star di The Life of Chuck.

Tom Hiddleston e Mark Hamill insieme in The Life of Chuck

Gli universi dell’MCU e di Guerre Stellari sono pronti ad intersecarsi l’uno all’altro grazie a The Life of Chuck, un film che va ad unirsi ai tanti precedenti adattamenti cinematografici delle opere di Stephen King e che potrà contare sulla straordinaria coppia composta da Tom Hiddleston e da Mark Hamill.

Regista dell’ambizioso progetto è Mike Flanagan, che nel corso degli anni si è già distinto in particolare all’interno del genere horror grazie alla direzione di pellicole come Oculus – Il riflesso del male del 2013, Hush – Il terrore del silenzio del 2016 o ancora Ouija – L’origine del male del 2016. A questi si aggiungono poi tra l’altro altri film tratti da opere di King: basti pensare a Il gioco di Gerald del 2017 e soprattutto a Doctor Sleep del 2019, film con protagonista Ewan McGregor che ha rappresentato la prosecuzione del cult Shining del 1980 diretto da Stanley Kubrick.

A dirigere i lavori di produzione di questo The Life of Chuck è lo stesso Flanagan con la sua casa di produzione Intrepid Pictures. Riguardo invece alla sceneggiatura e alla recente questione dello sciopero degli sceneggiatori, lo script del film sarebbe già stato messo su prima di tale problema.

La trama di The Life of Chuck

The Life of Chuck è un racconto breve incluso all’interno dell’antologia If It Bleeds. La trama si articola in tre diverse storie che sono però collegate tra di loro in modo da raccontare la vita di Charles Krantz, a partire dalla sua morte provocata a 39 anni da un tumore fino ad arrivare agli anni dell’infanzia vissuti in una casa infestata con molta probabilità dai fantasmi.

A interpretare il protagonista sarà Tom Hiddleston, mentre Mark Hamill vestirà i panni di un altro personaggio di nome Albie.

Gli altri adattamenti delle opere di Stephen King in arrivo

Quello tra Mike Flanagan e Stephen King è un binomio che sembrerebbe destinato ad andare avanti anche nei prossimi anni. Il regista, che ha diretto anche diverse serie come The Haunting, Midnight Mass e The Midnight Club, è infatti già al lavoro alla serie tv tratta da La Torre Nera.

Altra opera tratta da un romanzo di King è poi anche The Boogeyman, pellicola diretta da Rob Savage che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo mese di giugno.