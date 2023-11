Il nuovo singolo di Dua Lipa diventa una hit

Dua Lipa torna con una nuova hit – Houdini – nuovo lavoro discografico che apre una nuova era per la pop star

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo singolo di Future Nostalgia (e dopo Dance the Night, la hit che fa parte della colonna sonora di Barbie), Dua Lipa torna con un nuovo singolo, Houdini.

La cantante di origine kosovara ha lanciato il brano pubblicando sui social un video teaser (non c’è però ancora una data di uscita). Pochi secondi di musica, un accenno cantato (“Tell me all the ways you’ll need me”) e un codice numerico (4 8 9 9 14 15 21) da cui, associando numeri e lettere dell’alfabeto, emerge l’anagramma della parola Houdini.

Dopo Future Nostalgia, il grande successo del 2020 che le è valso la vittoria ai Grammy Awards come miglior album vocale pop, Dua Lipa pubblica “Houdini“, il primo brano di un nuovo lavoro discografico ancora senza data.

Il video lancio di Houdini

Già oltre cinque miliardi di views in meno di dieci ore, il brano si presenta ai fan con tutti i connotati di un pezzo dance.

“Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per concludersi e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca“, racconta la pop star di origine kosovara. Nelle immagini le luci si riflettono sugli specchi, nella musica si sprigiona energia. «Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single», dice l’artista. “”Houdini” è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l’ora di condividere questa sensazione con i miei fan“.

La fonte d’ispirazione

A dar vita al nuovo pezzo, la stessa Dua Lipa, insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, è stato prodotto da Parker e Harle: “Molto di questo album è stato scritto in quei momenti gioiosi di caos assoluto e di come mi sono mossa nel mondo con leggerezza e ottimismo senza preoccuparmi del risultato“.

Il video è stato inoltre pubblicato nell’anniversario della morte di Harry Houdini e vede Dua Lipa nascondere nella propria bocca una piccola chiave d’oro, una citazione ad uno dei metodi più celebri di fuga dell’illusionista che era solito farsi passare le chiavi delle manette dalla moglie con un bacio.