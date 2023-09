Pet Semetary: in arrivo il prequel del romanzo di Stephen King

L’idea sul prequel di Pet Semetary ha convinto anche lo scrittore.

In arrivo Pet Semetary Bloodlines, prequel del celebre romanzo di Stephen King. Il prossimo 6 ottobre arriverà sulla piattaforma streaming di Paramount+ Pet Semetary: Bloodlines, prequel del celebre romanzo opera di Stephen King cui lo stesso scrittore avrebbe già dato il suo consenso.

Pet Semetary Bloodlines: il prequel della nota opera di King

Stephen King ha dato la sua approvazione per il progetto relativo a Pet Semetary Bloodlines, prequel del celebre Pet Semetary pubblicato da King nel 1983 e sul quale è uscito nel 2019 il film diretto da Kevin Kolsch e Dennis Widmyer.

Da un punto di vista cinematografico, il prequel in questione si ricollegherà per l’appunto proprio al Pet Semetary del 2019, con King che ha parlato positivamente dell’idea per questa pellicola tramite un proprio post pubblicato su Twitter. In particolare, il maestro della letteratura horror sembrerebbe aver apprezzato la trama di Pet Semetary Bloodlines. La sceneggiatura, pur essendo basata ovviamente sull’opera di King, si prende alcune libertà mantenendo però intatta la natura dei personaggi della storia.

Apprezzamenti sono poi stati fatti anche per quanto riguarda gli attori coinvolti nel progetto. In merito al cast spicca su tutti David Duchovny, l’iconico Fox Mulder di X-Files, ma al suo fianco si distinguono anche Jackson White, Pam Grier, Natalie Alyn Lind e Forrest Goodluck insieme a Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis, Henry Thomas e Jack Mulhern.

Con Pet Semetary Bloodlines vi è una new entry nell’infinita lista di adattamenti cinematografici e televisivi di opere di Stephen King, che in genere (basti pensare ad esempio al cult Shining di Kubrick) si è sempre dimostrato estremamente critico nei confronti di tali versioni. Proprio per questo motivo, le belle parole spese nei confronti del prequel di Pet Semetary potrebbe spingere un numero maggiore di spettatori alla visione del prodotto.

BLOODLINES: In the book, this is the story Jud Crandall tells Louis Creed to try and dissuade him from using the Pet Sematary. The screenplay takes a few liberties, but it’s a fine story. David Duchovny is excellent.

The secret, as always, is caring about the characters. — Stephen King (@StephenKing) September 12, 2023

La trama di Pet Semetary Bloodlines

Come detto, la trama di Pet Semetary Bloodlines si collegherà al film del 2019 e non al cult del 1989 Cimitero Vivente. Protagonista della storia ambientata sul finire degli anni Sessanta è Jud Crandall, che ha tra i suoi obiettivi quello di abbandonare la sua piccola città d’origine per trasferirsi in un altro luogo.

Alcuni segreti legati alla sua famiglia costringono però Jud a rimanere nella cittadina di Ludlow e a combattere insieme ai suoi amici un male radicato in quel posto sin dalla fondazione della città.