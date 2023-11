Kate Middleton felicissima per la nuova new entry reale | Ecco di chi stiamo parlando

Kate Middleton felicissima nel dare il nuovo annuncio sulla royal family. Ecco cosa ha rivelato.

La principessa del Galles, prossima al trono, Kate Middleton, continua a sbalordire i tabloid inglesi e i fan della famiglia reale con annunci inaspettati e notizie improbabili. In queste settimane, particolarmente positive per Middleton, la principessa ha dato il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia annunciando con gioia la nascita di un altro royal baby: ovviamente non il suo.

La notizia ha nuovamente catturato l’attenzione di tutti e finalmente è una buona notizia: ultimamente infatti, tra la serie tv Netflix, The Crown, la presunta crisi tra Kate Middleton e suo marito, il principe William, la lite tra i fratelli reali per il libro Spare del principe Harry, la royal Family non ha mai dato ai media un pretesto per festeggiare.

Invece ora, Kate Middleton ha voluto dare la lieta notizia del nuovo nascituro reale. Ecco di chi stiamo parlando.

Il nuovo Royal Baby

La principessa Kate Middleton ha nuovamente catturato l’attenzione di tutti con un’inaspettata novità nella royal family. Recentemente infatti, la principessa del Galles ha dato il benvenuto ad un nuovo arrivato tra i membri reali, presentandolo come un vero e proprio royal baby. La madre del bambino però non è la futura regina reggente ma la moglie del fratello di Kate, James Middleton e sua moglie Alizée Thevenet che hanno dato il benvenuto al loro primo figlio proprio in questi giorni.

Per la neo zia del nascituro questa bella notizia si somma alle altre: un periodo piuttosto positivo per Kate Middleton che, ora che la scuola è ripresa, si dedica con impegno ai suoi figli, seguendoli attentamente nei loro percorsi di studio. La principessa ama prendersi cura della sua famiglia e soprattutto adora i bambini, sia i suoi che i suoi nipoti. Lo scorso anno era diventata zia per la terza volta grazia alla nascita di Rose Luise Victoria, figlia di sua sorella Pippa Middleton, e quest’anno Kate ha potuto festeggiare per la quarta volta un nuovo nipotino.

Ormai la principessa del Galles, viene considerata dai tabloid una perfetta zia: suo fratello James Middleton infatti è stato paparazzato a passeggiare con sua moglie e il suo primogenito nel passeggino regalatogli subito da “zia Kate”. Un regalo da niente, diranno i più: quel passeggino è costato ben 795 sterline. Quando si dice “Essere nati con la camicia”.