The Marvels: svelato per errore il costume di Monica Rambeau?

Nella foga di pubblicare scatti inediti sui profili social, anche la Marvel Comics potrebbe aver commesso un errore. In una foto inedita del prossimo film The Marvels, viene svelato il costume (forse per errore) del personaggio Monica Rambeau finora inedito.

Una foto inedita pubblicata sul profilo Instagram della Marvel Comics, voleva far visionare ai suoi followers, uno dei tanti prodotti ufficiali del merchandising del loro nuovo film, The Marvels. Peccato che questa foto svela molto di più.

Nel cuscino fotografato, i fan hanno scorto molto di più di quello che potrebbe sembrare. Il costume di una delle eroine raffigurate era finora sconosciuto. Che la MC abbia svelato veramente per errore il costume di Monica Rambeau o sia tutta una strategia di marketing?

The Marvels non è più solo un sequel

Il nuovo prodotto in lavorazione presso gli studi della Marvel Comics, The Marvels, doveva essere “solo” un sequel del leggendario Captain Marvel. In seguito però la regista Nia DeCosta, ha cambiato i suoi piani, in quanto alla trama originale ha inserito dettagli anche di WandaVision e Ms.Marvel, motivo per cui il film ha preso totalmente un’altra piega:

“Captain Marvel ha una storia dal primo film, adesso Kamala avrà anche il suo spettacolo come Ms. Marvel e Monica Rambeau che abbiamo visto solo un po’ in WandaVision”.

Una nuova eroina avrà il suo posto fisso nella storia

Il personaggio dei fumetti Monica Rambeau, è apparsa per la prima volta in WandaVision, come figlia di Maria Rambeau, la quale ha acquisito i suoi poteri da Wanda Maximoff. Il film The Marvels vuole dare spazio a tutte e tre le eroine descritte solo parzialmente nei vari film, stiamo parlando quindi di Monica Rambeau, Carol Danvers e Ms. Marvel. Il personaggio di Monica, dovrà quindi metabolizzare il suo nuovo ruolo da eroina e trovare quindi la sua giusta collocazione tra gli eroi Marvel.

Nel sequel di Captain Marvel, The Marvels, le tre eroine avranno così modo di far conoscere in modo più approfondito le loro storie. A questo proposito, la Marvel Comics, per stuzzicare i propri fan sul suo nuovo progetto, avrebbe pubblicato, pare per errore, un dettaglio che non è sfuggito ai follower.

La foto in questione ritrae un cuscino facente parte del merchandising ufficiale del film The Marvels, il quale raffigura le tre eroine protagoniste con i loro costumi. Se i costumi di Carol Danvers e Ms. Marvel erano già conosciuti, quello di Monica Rambeau era ancora inedito. Per avere quindi informazioni ufficiali dovremo aspettare notizie dalla MC, la quale non ha ancora previsioni sulla data di uscita. Ricordiamo che prima di The Marvels, dovranno ancora uscire Guardiani della Galassia su Disney+, seguito da Vol. 3 e da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.