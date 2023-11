Gerry Scotti, il momento più spaventoso della sua vita

Il conduttore Gerry Scotti ha raccontato di aver vissuto un momento orribile: ecco di cosa si tratta.

Senza dubbio, Gerry Scotti è uno dei personaggi televisivi più noti del mondo dello spettacolo italiano. Ha iniziato lavorando prima in radio e poi si è spostato sul piccolo schermo, dove principalmente conduce quiz show, ma ogni tanto recita anche in qualche commedia. Nell’ultimo periodo ha scoperto anche il mondo dei social e sta conquistando le generazioni più giovani grazie a TikTok, dove collabora con altri creators e sfrutta bene tutti i trend.

Sicuramente, la vita professionale del conduttore è ricca di tantissimi successi: i suoi programmi sono da sempre tra i più seguiti di Mediaset e ha una schiera di fan enorme. Della sua vita privata, invece, non si sa molto perché lui è molto riservato e preferisce non rivelare troppo a riguardo. Dopo il divorzio dalla prima moglie – dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Edoardo – ha iniziato una relazione con l’architetto Gabriella, con cui convive a Milano.

Durante un’intervista a Oggi, il presentatore si è lasciato andare raccontando diversi momenti della sua vita, tra cui quello più brutto in assoluto, dove ha provato davvero paura.

Gerry Scotti, “Ho avuto paura per la mia vita”

Oggi Gerry Scotti sta benissimo e gode di ottima salute, ma qualche anno fa ha contratto il covid ed è stato molto male per diversi giorni. Nonostante per fortuna non avesse avuto una forma particolarmente aggressiva, ha rivelato di aver temuto per la sua vita e che da quel momento fa attenzione ad avere uno stile più sano in generale, soprattutto in campo emotivo.

“Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa. Non sa quanto stia meglio. Sono leggero come una piuma” ha rivelato. In seguito, ha parlato anche della sua famiglia e dei suoi amici, che sono gli stessi di sempre.

“I miei amici sono ancora quelli del liceo e della periferia, mi hanno tenuto con i piedi per terra, non dimentico mai da dove vengo” ha aggiunto. “Poi c’è la famiglia che ho costruito: mio figlio Edoardo, la mia compagna Gabriella e i suoi figli, che sono cresciuti con noi e sono un po’ anche miei, mi hanno riportato ai bisogni reali e quotidiani. Essere padre ti tiene saldo al suolo. Ora mi diverto a fare il nonno di Virginia e Pietro, i miei nipotini“.