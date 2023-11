“Non sto bene”: lo sfogo di Ciro Petrone | Gli effetti del Grande Fratello per lui sono devastanti

Ciro Petrone al Grande Fratello: “Non sto bene” e forse il concorrente ipotizza l’uscita dal programma, per via di un malessere personale

Ciro Petrone nasce a Napoli l’11 ottobre del 1987. Fin da piccolo lavoro nella sua città natale, zona Pignasecca, nel negozio di famiglia, come fruttivendolo. La sua vita subisce un’inaspettata svolta quando gli viene chiesto il permesso di potergli scattare alcune foto, utili per un casting di un film in preparazione.

Il film in questione è Gomorra di Matteo Garrone, per il quale Petrone viene poi scelto. Il ruolo è quello di Ciro, detto “Pisellino”, un giovane che insieme al suo amico Marco tenta di fare strada nel mondo della criminalità.

Tratto dal libro di Roberto Saviano, il film ottiene – come noto – un grande successo internazionale e vince una grande quantità di premi (dal Gran Prix al Festival di Cannes a sette David di Donatello) ed è oggi considerato uno dei film italiani più importanti degli anni 2000.

La visibilità ottenuta con Gomorra, consente a Ciro di partecipare come attore in altri progetti: “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?” (miniserie, 2012); “L’oro di Scampia” (film, 2014); “Il clan dei camorristi” (serie, 2013) “L’ispettore Coliandro” (2016, episodio 5×05); “La vita promessa” (2020, due episodi), fino poi a virare verso partecipazioni in salotti e reality televisivi. Da ultimo, questa edizione del Grande Fratello in veste di concorrente.

La “crisi” di Ciro

Nel corso delle ultime puntate l’attore si è trovato a manifestare un malessere personale. In un momento di confidenza con la chef Rosy Chin, ha confessato che rispetto all’inizio dello show sta vivendo un momento difficile, papabile proprio in manifestazioni di mancata serenità e perdita di sonno.

Ciro Petrone potrebbe quindi decidere di abbandonare definitivamente il Grande Fratello? Al momento non c’è nulla di certo ma ci sta sicuramente pensando. Dal suo arrivo nella Casa ad oggi, l’attore ha cambiato radicalmente atteggiamento passando dall’essere molto sereno al vivere una vera e propria crisi personale.

Un malessere inspiegabile

Da qualche tempo l’attore napoletano non sarebbe più lo stesso e il motivo sarebbe da ricercare in un malessere evidente ed ora ammesso dallo stesso Ciro Petrone, che starebbe valutando se lanciare o meno il Grande Fratello.

Nelle passate ore, durante una chiacchierata in giardino con Rosy Chin, Ciro ha svelato di non sentirsi più molto a suo agio ed ha ammesso di sentire l’esigenza di parlare con gli autori del reality. A quel punto, la chef ha domandato all’attore se tenersi impegnato potrebbe essergli d’aiuto, e Petrone a quel punto ha replicato: “No, non si tratta di essere impegnato. Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Mo parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi…”. Staremo a vedere se si tratti di crisi passeggera oppure deciderà di uscire dal programma.