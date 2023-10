Festival di Sanremo, Gerry Scotti chiarisce: “Ci sarò soltanto se…”

Le dichiarazioni del conduttore su una sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo.

Gerry Scotti ha voluto parlare della sua possibile prossima partecipazione a Sanremo.

Nel corso delle ultime settimane si è fatto un gran parlare della possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo di Gerry Scotti. In un primo momento, il conduttore televisivo aveva escluso categoricamente tale ipotesi, ma negli ultimi giorni il diretto interessato avrebbe rettificato affermando come una sua presenza sul palco dell’Ariston sia tutt’altro che da escludere.

Le voci su Gerry Scotti a Sanremo

Dal 6 al 10 febbraio del 2024 si svolgerà la nuova attesa edizione del Festival di Sanremo, l’ultima ad avere come conduttore Amadeus dopo ben cinque anni. Nelle ultime settimane, a poco più di tre mesi dall’inizio della manifestazione, si è parlato delle novità della nuova edizione: tra queste potrebbe esserci anche quella della partecipazione di Gerry Scotti.

Le prime voci al riguardo erano giunte dopo una foto pubblicata su Instagram che immortalava insieme a colazione Amadeus e il conduttore di Chi vuol essere milionario. Da allora ha iniziato a circolare con forza l’ipotesi di uno Scotti co-conduttore al fianco di Amadeus, alimentata inoltre dalla grande amicizia che ha sempre legato i due. A spegnere l’entusiasmo dei fan ci aveva però pensato il diretto interessato, che aveva voluto chiarire come una sua partecipazione al Festival fosse assolutamente da escludere. Le cose, però, potrebbero ben presto cambiare.

Le dichiarazioni di Gerry Scotti sulla sua possibile presenza lal Festival

Nonostante i chiarimenti iniziali da parte di Gerry Scotti, il pubblico del Festival ha continuato a non perdere le speranze in merito a possibili ripensamenti da parte del diretto interessato. Lo stesso Scotti ha ora voluto spiegare più nel dettaglio la propria posizione, tornando in un certo senso ad aprire le porte alla prossima edizione dell’attesissimo evento.

L’occasione propizia per parlare dell’argomento è stata rappresentata da un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha voluto lasciare aperto un piccolo spiraglio chiarendo nello specifico a quale condizione sarebbe disposto a partecipare al Festival di Sanremo. Ecco qui di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Magari se Amadeus mi dà i biglietti questa volta vado a vederlo in prima fila“.

Alla luce di queste parole Scotti prenderebbe dunque parte a Sanremo non da co-conduttore ma al massimo come semplice ospite, presente magari in prima fila tra la platea dell’Ariston. I dubbi al riguardo continuano comunque a persistere, con le prossime settimane che potranno magari aiutare a fare maggior chiarezza sulla questione.