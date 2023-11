Separazione Paola Barale e Raz Degan: dopo anni spunta fuori l’amante | Ecco chi è

Dopo anni spunta il nome dell’amante di Raz Degan mentre era in coppia con Paola Barale. Un’attrice famosa…

Paola Barale è stata un personaggio pubblico grazie alla sua presenza in tv sulle reti Mediaset (Fininvest all’epoca), dapprima come “valletta” di Mike Bongiorno, ruolo che le ha conferito la notorietà, e poi come conduttrice nel programma cult di Canale 5, Buona Domenica.

Dal punto di vista sentimentale, dopo una relazione con Marco Bellavia, conduttore negli anni ’80-90 di Bim Bum Bam, è stata sposata con il ballerino Gianni Sperti, relazione finita che ancora oggi si porta dietro un alone di mistero sulle motivazioni, alcune volte accennate con delle allusioni da parte della showgirl circa la sessualità dell’ex marito.

Dopo di lui, fatale per Paola fu l’incontro nel 2002 con Raz Degan, che dopo averla letteralmente stregata col suo sguardo di ghiaccio, si è unito stabilmente a lei con una relazione durata molti anni, la cui conclusione nel 2015 ha fatto particolarmente soffrire la Barale. Ancora oggi si parla di questa coppia di VIP, perché sembra sia apparso all’orizzonte il nome della donna con cui Raz abbia tradito Paola nel corso della loro storia.

Una storia da favola

Una delle storie d’amore che ha catturato di più la curiosità degli italiani negli anni passati ha visto protagonisti Paola Barale e Raz Degan. Lei, conduttrice e showgirl; lui, modello ed attore israeliano. I due si sono uniti nel 2002 e, nonostante frequenti screzi e litigi, hanno portato avanti il loro amore negli anni.

La rottura definitiva è arrivata però nel 2015, quando proprio Paola Barale mise un punto al loro rapporto, dichiarando che “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”. Pare che le ragioni dietro questa separazione siano attribuibili ad un presunto tradimento avvenuto ai danni della conduttrice. Per molti anni il nome della donna è stato mantenuto segreto, ma ora è ufficialmente reso noto.

Il tradimento di Raz

Nel 2009 Raz Degan era sul set di Barbarossa, di Renzo Martinelli, insieme a molti attori ed attrici. Ma a colpirlo fu lei: Kasia Smutniak, bellissima, di origini polacche naturalizzata italiana che recitò al suo fianco nel film e all’epoca legata in matrimonio a Pietro Taricone, con cui è stata sposata dal 2003 al 2010 (anno in cui Taricone morì per via di un incidente col paracadute).

Una storia quella tra Kasia e Raz, che venne alla luce probabilmente ai tempi e cui i rispettivi compagni reagirono in modi differenti: Pietro perdonò la scappatella di Kasia, ma Paola probabilmente non riuscì mai negli anni a superare l’episodio, forse aggravato dalla mancanza di figli nella loro coppia. Ora Raz Degan sembra essere legato da circa un anno ad una donna di nome Stuart che definisce una “sirena” e con cui condivide la sua abitazione in un trullo pugliese.