Patrizia Grosso e Gerry Scotti, matrimonio distrutto per un motivo imbarazzante: “Non andavamo più…”

A distanza di molti anni si parla ancora della fine del matrimonio tra Gerry Scotti, vera punta di diamante delle Reti Mediaset, e Patrizia Grosso, sua prima moglie, nonché madre di suo figlio Edoardo. Ma sapete che cosa ha spinto la donna a chiedere il divorzio? Parla lui…

Che cosa ha indotto Patrizia a dire addio al padre di suo figlio? Quale è stata la miccia che l’ha indotta a concludere il matrimonio?

E’ stata una bellissima storia d’amore quella tra il mattatore televisivo Gerry Scotti, tra i conduttori più amati in assoluto dagli italiani di ogni età, e la sua prima moglie, la bellissima Patrizia Grosso con la quale è apparso anni e anni fa in copertina su Sorrisi e Canzoni TV insieme al loro Edoardo. L’unico figlio della coppia che oggi è diventato uno splendido giovane uomo del quale il tanto celebre padre va – giustamente- tanto orgoglioso. Lui era già “ai tempi ” una star del Piccolo Schermo mentre lei non ha mai voluto saperne di TV e del mondo dello Spettacolo in generale. E pare che alla lunga anche questo abbia incrinato la loro unione che pareva tanto solida…

Lei si era innamorata di un altro

Ma è poco dopo che lui ha avuto la sua ascesa, assolutamente inarrestabile, in Mediaset. Stava poco a casa ed era sempre impegnatissimo con il lavoro. La crisi tra di loro inizia a farsi sentire sempre più forte ed evidente nel 2002 e alla fine si arriva alla richiesta, assai dolorosa del divorzio, dopo che lei gli aveva confessato di essersi innamorata di un altro uomo.

Una notizia davvero molto dura da sopportare e da digerire per il conduttore che ha voluto parlarne soltanto moltissimi anni dopo sulle pagine di Vanity Fair dicendo: “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”.

Anche lui si è rifatto una vita

Poi, con il passare del tempo, anche lui ha trovato un’altra persona ed oggi è sempre più felice accanto a Gabriella Perino, più giovane di lui di 9 anni, visto che è nata nel 1965 ma non conosciamo il giorno il mese esatto di nascita dal momento che è molto ma molto riservata.

Sappiamo- però- che ha alle spalle un matrimonio finito e due figli. E’ una donna bellissima ma anche alquanto schiva e che non ama molto apparire. Non per nulla anche il suo Profilo Instagram è privato. I due si sono rivisti alla scuola del figlio di lui ma si conoscevano fin da prima, ovvero da quando erano soltanto dei ragazzi.

Poi si sono rivisti e l’amore è pian piano sbocciato. La loro storia d’amore è iniziata nel 2004 e da allora non si sono più lasciatI. Di lei il conduttore ha raccontato alla Stampa: “È una donna di grande carattere. MIi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.