Gerry Scotti, quasi nessuno lo sa: la nuora è famosissima e lavora in tv

Gerry Scotti è diventato recentemente nonno bis: dopo la primogenita Virginia, suo figlio Edoardo ha avuto da poco il secondo figlio dalla moglie, un volto noto che lavora come giornalista per Mediaset.

Il 2023 è iniziato con una grande gioia per una delle star di punta di Mediaset, Gerry Scotti. Il simpatico conduttore, infatti, è diventato nonno per la seconda volta: infatti, con l’arrivo del nuovo anno, il primogenito di Gerry Edoardo e la moglie hanno regalato un fratellino a Vittoria, la loro prima figlia, nata nel 2020.

Edoardo Scotti è il figlio che Gerry ha avuto nel 1992 dalla prima moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e dalla quale ha divorziato nel 2009. Oggi Gerry è impegnato con Gabriella Perino ed è considerato come un padre anche dai due figli di lei. Negli ultimi anni, però, lo “zio Gerry” ha scoperto la sua vocazione di nonno e non ha occhi che per i suoi nipotini.

Lo dimostra l’entusiasmo per l’arrivo del più piccolo di casa Scotti, annunciato da Gerry su Instagram: “Mentre stiamo registrando le prove dello Show dei record esattamente alle ore 18:10 del 10 gennaio 2023 è nato mio nipote Pietro”. Anche per la nascita di Vittoria, l’annuncio era venuto non dai genitori ma da Gerry, che aveva anche comunicato la necessità di una pausa dopo il ricovero per Covid.

Edoardo e la moglie, in effetti, sono una coppia molto riservata e, in particolare, molto poco si sa della nuora di Gerry, il cui profilo Instagram è rigorosamente privato. La compagna di Edoardo è una giornalista che lavora in ambito Mediaset e ha recentemente sposato il figlio di Gerry, con il quale ha una relazione dal 2013.

Edoardo, figlio di Gerry Scotti, e la moglie sono una coppia molto riservata, ma anche lei lavora nel mondo della tv

La nuora di Gerry Scotti si chiama Ginevra Piola, è milanese, classe 1992 come Edoardo. È giornalista dal 2016 e ha un buonissimo rapporto con la madre del suo compagno: “La ringrazio per avere creduto in me e avermi dato la possibilità di iniziare” scrive Ginevra a proposito della suocera, in un post pubblicato su Facebook all’epoca dell’iscrizione all’albo dei giornalisti.

Ginevra ha ottenuto una laurea a pieni voti in Lettere e Filosofia e dal 2018 collabora con il gruppo Mediaset. Non si conosce precisamente la data delle sue nozze con Edoardo, anche se lei, su IG, ha aggiunto il cognome Scotti al suo. La coppia ama moltissimo i viaggi in località esotiche e in montagna, ma ora tutte le loro energie sono per Vittoria e Pietro, gioia massima sia per i genitori che per nonno Gerry.