Amadeus a colazione con Gerry Scotti: indizio sul prossimo Festival di Sanremo?

Cosa potrebbe esserci dietro la colazione insieme dei due conduttori.

Amadeus e Gerry Scotti hanno fatto colazione insieme: un possibile indizio sulla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Con la fine dell’estate ormai sempre più vicina, inizia già ad aumentare l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo, che andrà in scena dal 6 al 10 febbraio 2024.

La prossima edizione sarà speciale anche e soprattutto per Amadeus, che si ritroverà alla sua ultima partecipazione in veste di conduttore. I preparativi per la manifestazione sono iniziati già da un bel pezzo, con lo stesso Amadeus che potrebbe aver lasciato un indizio importante sulla prossima edizione tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram.

Amadeus e Gerry Scotti a colazione insieme: un possibile indizio per Sanremo 2024

Da qui alla prossima edizione del Festival di Sanremo mancano cinque mesi, con Amadeus che sta già iniziando a mettere a punto i vari preparativi. Il conduttore sta già da tempo valutando le proposte dei diversi cantanti in gara, ma grande curiosità vi è al momento anche per quanto riguarda i co-conduttori che avranno la possibilità di affiancarlo nel corso delle cinque serate del Festival.

Proprio in merito a questo argomento, Amadeus potrebbe aver lasciato un indizio importante sul proprio profilo di Instagram. Come noto, il conduttore fu spinto ad aprire un profilo Instagram da Chiara Ferragni in occasione di una delle serate del Festival raggiungendo nel giro di brevissimo tempo circa due milioni di follower. Ora, il diretto interessato ha condiviso proprio sul suo profilo una foto che lo ritrae a colazione in compagnia di Gerry Scotti.

Uno scatto che mostra i due impegnati in una discussione molto vivace, anche se non si sa ancora molto sulla questione affrontata dai conduttori. Il pensiero di molti è andato a quel punto immediatamente al prossimo Festival di Sanremo. Questo il commento di una fan: “Spoiler Sanremo?”

Un intervento seguito da molti altri di questo tipo da parte di fan che sperano di poter vedere il duo all’opera insieme sul palco del prossimo Festival della Canzone Italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amadeus (@amadeusonoio)

Amadeus sulla presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2024

Nel corso delle ultime giornate, Amadeus ha avuto modo di parlare della prossima edizione del Festival anche grazie a un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera. In particolare, il conduttore si è soffermato sull’argomento relativo alla partecipazione all’evento del suo amico Fiorello:

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa“.

Amadeus ha poi proseguito ancora su Fiorello:

“Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole“.