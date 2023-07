TikTok, Pierre Boo e Nicky Champa si sono lasciati: “Era come un episodio di Black Mirror”

Il mondo di TikTok è rimasto sconvolto davanti alla notizia che Pierre Boo e Nicky Champa, una delle coppie influencer più famose della piattaforma, stanno avviando le pratiche del divorzio.

Nel 2020 Pierre Boo e Nicky Champa hanno iniziato a fare dei brevi video su YouTube e TikTok, per lo più ironici, dove mostravano alcuni momenti della vita di coppia. I fan hanno dimostrato subito di apprezzarli e nel giro di qualche anno sono diventati tra i tiktoker più famosi a livello mondiale, tanto che vantavano decine di milioni di follower a testa.

Ai fan piaceva molto il loro modo di fare, il prendersi poco sul serio e alcuni scherzi che si architettavano a vicenda. A luglio 2023, tuttavia, la loro storia d’amore si è arenata: Nicky Champa ha annunciato la separazione tramite un’intervista ufficiale, dove ha spiegato le cause della separazione.

I due – Nicky Boo è statunitense, Pierre Boo è francese – si erano conosciuti nel 2017 a Los Angeles durante un casting ed era stato un colpo di fulmine immediato. Lo scorso agosto erano anche convolati a nozze, ma dopo sei anni insieme hanno capito che era arrivato il momento di separarsi.

TikTok, perché Pierre e Nicky stanno divorziando

Durante la sera del 6 luglio 2023, Nicky Champa ha rilasciato un lungo sfogo per Out Magazine, in cui ha annunciato ufficialmente la rottura con Pierre Boo. Già da tempo i fan avevano notato qualcosa di strano, soprattutto perché il tiktoker francese era sparito dai radar. Sembra, infatti, che ormai che i due fossero in crisi da tempo, ma che non riuscissero a separarsi soprattutto per “la pressione sociale“, dal momento che ormai erano una coppia che tutto il mondo riteneva felice e perfetta.

“Con i social media, è un po’ complicato. La nostra relazione è diventata un marchio. Non ho altro che amore e rispetto per questa persona. […] Alla fine della nostra storia ha contribuito in parte la differenza di età, ma soprattutto le continue pressioni di essere star dei social media. Penso che crescendo, ti rendi conto di molte situazioni e delle cose diverse che cerchi. Però ripeto che il peso dei social e le pressioni di mantenere una certa immagine ha giocato un ruolo importante in questa rottura. Era quasi diventato, direi alla gente, come un episodio di Black Mirror. Era quasi come se mi sentissi intrappolato in una cosa creata ad arte“.

I due ragazzi – Nicky Champa ha 27 anni e Pierre Boo 32 – quindi si sono separati di comune accordo e pacificamente. Ironico che sia stato proprio ciò che li aveva resi famosi a distruggere il loro amore.