Briteny Spears, la scioccante rivelazione | “Dovevo fingermi vergine”

Britney Spears ha pubblicato da poco il suo libro autobiografico. Al suo interno, la cantante si è lanciata in diverse rivelazioni sulla sua carriera, ammettendo anche di aver finto in merito alla propria verginità fin dai primissimi anni della propria carriera nel mondo della musica e dello spettacolo.

Britney Spears nella sua autobiografia: “Dovevo fingermi vergine anche se ho iniziato a fare sesso dai 14 anni”

Britney Spears ha da pochissimo pubblicato la sua autobiografia dal titolo The Woman in Me. All’interno di questo libro la cantante si è lanciata in diverse rivelazioni non solo in merito alla sua carriera ma anche per quanto riguarda la propria vita privata e sentimentale. In particolare, la popstar ha ammesso come la sua iniziale fama di verginella non corrispondesse affatto a realtà. Nei primi anni della sua carriera, i suoi addetti stampa e il suo team volevano conferirle l’immagine di una giovane ragazza ancora vergine nonostante la diretta interessata avesse iniziato ad avere esperienza di tipo sessuale già a partire dai 14 anni.

In particolare, Spears ha raccontato di una dura punizione inflittale dai propri genitori per aver avuto da ragazza una relazione anche di natura sessuale con un ragazzo molto più grande di lei. Queste alcune delle dichiarazioni al riguardo da parte della popstar:

“Dato che avevo così tanti fan adolescenti, i miei manager e i miei addetti stampa avevano cercato a lungo di ritrarmi come un’eterna vergine, anche se Justin Timberlake e io vivevamo insieme e io facevo sesso da quando avevo quattordici anni. Perché i miei manager hanno lavorato così duramente per affermare che ero una specie di giovane vergine anche quando avevo venti anni? A chi doveva fregare se avevo già fatto sesso oppure no?”

Britney Spears: il racconto del ragazzo con cui ha perso la verginità

Britney Spears prosegue raccontando della sua prima volta, ovvero con un ragazzo allora diciassettenne e amico del fratello maggiore Bryan:

“Andavo a scuola come al solito alle sette del mattino e uscivo all’ora di pranzo all’una. Passavo il pomeriggio con lui, mi riaccompagnava a casa proprio quando la scuola finiva. Salivo sul bus e tornavo a casa come se niente fosse. La differenza di età tra me e questo ragazzo era enorme e ovviamente ora sembra scandalosa. Quindi mio fratello, che è sempre stato molto protettivo nei miei confronti, ha iniziato a odiarlo. Quando Bryan mi ha sorpreso a uscire di nascosto per andare a trovare il suo amico lo ha detto ai nostri genitori. Come punizione ho dovuto camminare per il quartiere tutto il giorno con un secchio, ripulendolo dalla spazzatura come se fossi una carcerata sull’autostrada. Bryan mi ha seguito e mi faceva foto mentre raccoglievo la spazzatura piangendo“.