Il manager di Basciano rivela tutti i tradimenti | Non ci sono più dubbi

Codegoni-Basciano: la telenovela social dei due continua a far discutere e ora a parlare e fare chiarezza è il manager di Basciano

I due sono stati entrambi ospiti a Verissimo, seppur separatamente, non avendo accettato un confronto vis-a-vis di fronte alle telecamere della Toffanin. In seguito alle recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni ai microfoni del programma, Benji Costantino, il manager del dj Alessandro Basciano, ha deciso di intervenire pubblicamente raccontando come sono andate effettivamente le cose in quel di Ibiza, dove sarebbe avvenuto il misfatto, secondo la Codegoni.

L’entrata in scena di Benji Costantino è avvenuto nel corso del programma Casa SDL, di cui è stato ospite. Il ragazzo ha deciso di rompere il silenzio e condividere i dettagli su cosa sarebbe davvero successo durante quei giorni fatidici a Ibiza.

Verità o copertura?

Sophie Codegoni ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita con Luzma Cabello a Ibiza, con tanto di prove fotografiche portate nel salotto di Silvia Toffanin. Ma il deejay continua a negare tutte le accuse e sostiene che la sua ex sia stata influenzata negativamente da persone a lei vicine, in particolare da sua madre Valeria Pasciuti.

In questo scenario astioso e confuso, Benji Costantino ha finalmente chiarito cosa è successo.

L’interesse di Basciano per Luzma

Benji Costantino ha dichiarato che il viaggio a Ibiza aveva uno scopo professionale: “Luzma (Cabello ndr) è una persona che Ale ha visto quattro volte, si sono frequentati. Ale mi ha detto di incontrarla perché, a livello lavorativo, ci avrebbe aiutato. Lei è una cantante, ha riscontrato un buon successo in Spagna e collabora con dei locali. Quando siamo andati a Ibiza l’ho invitata io e Ale era consenziente.”, ha afermato il manager di Alessandro Basciano.

Inoltre il manager ha confermato che il tradimento – fisico – non ci sia stato, nonostante Luzma Cabello fosse interessata ad Alessandro Basciano: “Lei forse si era fatta un film mentale. A lei piaceva tanto Ale. Lui però era tanto confuso. Luzma infatti mi diceva: ‘Ale mi parla sempre della fidanzata”, spiega il manager del deejay. Anche se il ragazzo assicura che non c’è stato alcun tradimento fisico, non esclude altri tipi di tradimento: “Come ha detto Sophie (Codegoni ndr), non ci sono solo i tradimenti fisici”, così ha concluso il suo intervento. Insomma la saga sembra essere ancora agli inizi e ancora non si vede luce in fondo al tunnel.

.