The Crown: perchè Imelda Staunton è la migliore regina Elisabetta della serie

Sono pochi gli episodi in cui abbiamo visto Imelda Staunton nei panni di Lilibeth, ma ha già dimostrato di essere la versione definitiva del personaggio. La sua performance magistrale e contemplativa è la rappresentazione più sfumata finora. L’attrice ha dichiarato che: “È stato un onore entrare in questa produzione e vedere come tutti sapevano già cosa stavano facendo rispetto a noi che eravamo nuovi.

Tutto è curato nel dettaglio, anche ciò che in scena effettivamente non verrà inquadrato, come è accaduto ieri durante una scena in cui Elisabetta fa colazione. Peter Morgan indaga l’aspetto emotivo della vita reale di questi personaggi e noi vogliamo onorare il più possibile il suo lavoro di scrittura”.