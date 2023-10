Kate Middleton, i suoi genitori presi di mira | Re Carlo imbarazzo totale

I genitori della principessa del Galles nell’occhio del ciclone.

Momento molto complicato per i genitori di Kate Middleton. Periodo estremamente delicato per i genitori di Kate Middleton. Il padre e la madre della principessa del Galles e moglie del principe William sono finiti al centro delle polemiche dopo il crollo dei loro affari con il conseguente fallimento della loro azienda avvenuto lo scorso mese di giugno.

Il momento di crisi dei genitori di Kate Middleton

I genitori di Kate Middleton hanno dovuto fare i conti negli ultimi mesi con una profonda crisi finanziaria sfociata nel fallimento della loro azienda di famiglia. Un episodio, questo, che ha fatto finire i diretti interessati nel mirino dei tabloid, con la casa di Carole e di Michael Middleton che è stata circondata da numerosi messaggi dannosi affissi lì nei dintorni.

L’azienda dei Middleton, ovvero la Party Pieces, ha chiuso ufficialmente i battenti nell’estate del 2023. I genitori di Kate hanno venduto l’azienda a James Sinclair, ma la notizia stando ad alcune indiscrezioni non sarebbe stata accolta positivamente dalla Corona. In particolare, a creare un certo imbarazzo sarebbero i quasi tre milioni di sterline di debiti rimasti scoperti e le oltre 600.000 sterline di tasse che non sono mai state versate al fisco. Secondo quanto riferito dal Sun, i fornitori sarebbero enormemente infastiditi dai debiti mai restituiti, con il dissenso che è stato espresso per l’appunto attraverso i vari manifesti che sono stati affissi intorno alla casa dei Middleton a Bucklebury vicino a dove vive anche la sorella di Kate Pippa.

Tra le cause principali del fallimento di Party Pieces, i cui enormi profitti avevano permesso in passato sia a Kate che a Pippa di poter conseguire senza il minimo problema i propri studi, vi è stato lo stop forzato dovuto alla pandemia e al covid. L’azienda è stata dunque venduta dai Middleton per circa 180.000 milioni di sterline per poi fallire però definitivamente circa due settimane dopo.

La reazione della Corona e del principe William

La situazione del fallimento dell’azienda dei genitori di Kate Middleton con le relative polemiche ha suscitato come detto grande imbarazzo all’interno degli ambienti della famiglia reale. Nel corso di questi mesi Re Carlo ha sempre proibito al principe William di intromettersi nella vicenda e di intervenire, con il principe del Galles che è rimasto dunque fuori dagli affari della famiglia Middleton.

Una situazione di sicuro difficile da gestire per la Corona, già ritrovatasi nell’ultimo periodo al centro di altri scandali come quelli riguardanti il burrascoso rapporto con il principe Harry o anche il caso del principe Andrea.