Britney Spears, la sorella Jamie Lynn criticata dai fan: cosa c’entra Justin Timberlake

Jamie Lynn Spears, sorella minore della pop star Britney Spears, è stata travolta dalle critiche dopo che i fan hanno scoperto un vecchio post in cui mostrava sostegno a Justin Timberlake per Cry Me a River.

Oggi Jamie Lynn Spears è nota essenzialmente per due motivi: per la partecipazione alla serie per ragazzi Zoey 101 – dove interpretava la protagonista e per essere la sorellina di Britney Spears. La regina delle pop star recentemente è tornata alla ribalta, ha scritto un’autobiografia e pian, piano sta riprendendo in mano la sua vita, anche se ci sono tantissime persone che continuano a sostenere la teoria del complotto.

La vita sentimentale della cantante è sempre stata molto chiacchierata: si è da poco separata da Sam Ashgari, che aveva sposato l’anno scorso dopo circa sei anni di fidanzamento, ed è stata sposata per due anni con il rapper Kevin Federline, dal quale ha avuto due figli. Tuttavia, la sua relazione più famosa è senza dubbio quella con Justin Timberlake, durata dal 1999 al 2002.

La coppia era famosissima, ma purtroppo la rottura fu molto dolorosa e in seguito lui compose Cry Me a River, canzone che divenne popolarissima in tutto il mondo. Nel video si vede una donna – che rappresenta la pop star – tradire il cantante, che rimane sotto la pioggia. In questo modo, Justin Timberlake stava dichiarando al mondo l’infedeltà dell’ex ragazza.

Britney Spears, il vecchio tweet della sorella Jamie

Nel 2013 Jamie Lynn Spears aveva pubblicato su Twitter una vecchia foto da bambina, insieme a Britney Spears e a Justin Timberlake. Lo aveva taggato, scrivendo “Ora è così strano ascoltare la tua musica da adulta… Non solo l’apprezzo, la capisco” utilizzando con hashtag il titolo della nota canzone.

Un post forse innocente, ma che nelle scorse ore è tornato a galla e schierato i fan contro la protagonista di Zoey 101, che è stata subito sommersa dalle critiche ed è corsa a cancellare tutto. Secondo i fan, infatti, non avrebbe dovuto scrivere una cosa del genere dal momento che la sorella maggiore ha recentemente rivelato nella sua autobiografia che l’America, all’epoca della relazione con Justin Timberlake, dipingeva lui come il classico bravo ragazzo e lei come una prostituta.

Jamie Lynn Spears non solo ha cancellato il tweet, ma ne ha anche pubblicato uno nuovo, dove ha espresso supporto verso la sorella maggiore: “Spero che sappiate che tutti i miei tweet sono solo per sostenere mia sorella – tutto ciò che era rimasto era per Justin Timberlake“.