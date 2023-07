Complotto Britney Spears, volevano una sosia? La dichiarazione shock di una ballerina

Il “complotto Britney Spears” continua ad allargarsi e ad aggiungere nuove inquietanti informazioni. Una ballerina ha rivelato una dichiarazione clamorosa: qual è la verità?

Ormai da mesi, se non anni, circola nel mondo di Internet l’idea che la Britney Spears che vediamo ogni giorno sui social non sia quella originale. C’è chi sostiene che la vera cantante sia morta ormai parecchio tempo fa e che quella che vediamo sia una sostituta o, addirittura, un’immagine ritoccata con l’intelligenza artificiale.

Da tempo, infatti la pop star non partecipa a un evento pubblico, con fotocamere e telecamere. Il suo recente matrimonio con il modello Sam Ashghari – al quale, in teoria, erano presenti tantissimi vip, tra cui Madonna e Selena Gomez – ha fatto molto discutere e molti fan si sono mostrati molto scettici riguardo alle foto che sono state pubblicate online, che sembrano avere qualcosa di strano.

Ovviamente, non esistono notizie certe, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova papabile testimone, Ashley Pitzer. La ragazza è famosa soprattutto per essere una sosia della cantante, che impersona spesso per lavoro a diversi eventi. L’artista ha rivelato di essere stata contattata da un regista per interpretarla ancora una volta, ma per un’occasione molto particolare.

Britney Spears, parla la sosia Ashley Pitzer

Come riportato da Biccy.it, Ashley Pitzer ha dichiarato di essere stata contattata da un regista, che le avrebbe chiesto di recarsi a Cannes al più presto. Qui avrebbe dovuto girare il video di Mind Your Business, il nuovo brano che presto Britney Spears rilascerà in collaborazione con il collega Will.i.am, membro storico dei Black Eyed Peas.

La ballerina, come dichiara lei stessa, avrebbe dovuto proprio spacciarsi per la cantante, con l’aiuto di una tecnologia chiamata “Deep Fake”. “A inizio giugno mi è stato chiesto di essere Britney Spears per il video di Mind Your Business. Loro volevano usare la tecnica del deep fake e farmi indossare un bikini giallo. Ho chiesto se Britney avesse accettato la cosa e loro non mi hanno risposto. Ho quindi declinato gentilmente l’offerta. […] C’erano già dei campanelli d’allarme fin dall’inizio di questo progetto. Non ho mai visto dei fogli e nemmeno so se questo regista fosse reale e parlasse per Britney“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Pitzer (@_britneyonemoretime)

Ha continuato: “Il mio manager ha chiesto come mai fossi stata scelta proprio io. Gli è stato detto che Will.i.am apprezzava molto il mio modo di ballare e muovermi. Ma perché non usare la vera Britney? Così tante cose che non quadrano. Questa cosa del deep fake è molto strana“. Ovviamente, al momento nessuno ha confermato la versione della ballerina, ma se fosse vero sarebbe davvero inquietante.