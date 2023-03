Zoey 101: Austin Butler potrebbe far parte del film sequel

Austin Butler potrebbe apparire nel film sequel della serie tv Nichelodeon Zoey 101. L’attore, ora all’apice della popolarità grazie al film Elvis, ha affrontato la questione con i suoi agenti. Ecco che è successo.

Si vocifera che l’attore Austin Butler, protagonista del recente film biografico Elvis, abbia espresso interesse nell’apparire in un cameo nel film sequel della serie tv Zoey 101.

L’attore infatti aveva iniziato la sua carriera proprio sul canale satellitare Nichelodeon e tra le serie in cui è comparso, Zoey 101 è stata quella in cui ha recitato con un ruolo da protagonista: compagna e co-protagonista della serie, era la sorella più piccola di Britney Spears, Jamie Lynn che appunto interpretava il personaggio di Zoey, ragazzina adolescente che inizia a frequentare un liceo con dormitori, lontano da casa.

La serie, in onda per quattro stagioni, ha seguito infatti Zoey e il suo gruppo di amici presso la Pacific Coast Academy, aiutando a definire meglio la carriera di alcuni attori e attrici: come ad esempio Victoria Justice e Austin Butler.

Zoey 102, il sequel prevede Austin Butler?

Poche settimane fa è stato reso noto che la serie tv, in onda sul canale Nichelodeon dal 2005 al 2008, avrebbe avuto un film sequel dopo ben 15 anni di distacco dalla sua messa in onda.

I fan non sono stati troppo sorpresi: daltronde questa è l’era d’oro dei remake e dei reboot per quanto riguarda sia vecchi film che serie tv dei primi anni 2000. La nuova moda del mondo dello spettacolo ha colpito anche le vecchie serie di Nichelodeon e Zoey 101, che ai suoi tempi era molto seguita tanto da ottenere la fama di format di successo della piattaforma, ha ottenuto il suo film sequel.

Il titolo, reso noto, dovrebbe essere Zoey 102 e ha già confermato la presenza dei personaggi più importanti: la prima a dire si, l’attrice protagonista e sorella della cantante Britney Spears, che ha annunciato la sua presenza tramite post di instagram.

Austin Butler invece, che nella serie aveva preso parte solo nell’ultima e quarta stagione, in un’intervista con Variety, ha detto: “Non ne ho sentito parlare quindi non so. Sono così grato per tutti quei trampolini di lancio che ho avuto durante la mia carriera. Zoey 101 è stato un grande punto di svolta per me perché era la mia prima volta che facevo parte di una serie come regular, quindi ho potuto far parte di un’intera stagione. Ricordo quando mi è stata assegnata la prima battuta in uno show, è stato incredibile. Ci sono tutti questi momenti fondamentali che ricordo con affetto ma adesso ho intenzione di seguire una storia a me affine.” .

Nonostante si tratti di una risposta un pò vaga, il sottotesto è chiaro: per tutti quelli ancora in dubbio sulla presenza dell’attore ad un possibile sequel della serie, Austin Butler declinerebbe l’invito a parteciparvi.