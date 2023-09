Britney Spears: Kevin Federline chiede più soldi per il mantenimento dei figli

La richiesta da parte dell’ex marito della cantante.

Kevin Federline ha chiesto più soldi a Britney Spears per il mantenimento dei figli. Il matrimonio di Britney Spears con Kevin Federline è durato per circa due anni dal 2004 fino al 2006. Nel corso della loro relazione i due hanno anche avuto due figli. Dopo aver divorziato ufficialmente il 30 luglio del 2007, la popstar e il rapper hanno dovuto affrontare la questione del mantenimento dei propri figli.

Britney Spears, la richiesta da parte dell’ex marito Federline

Dal divorzio con Britney Spears avvenuto come detto nel luglio del 2007, Kevin Federline ha percepito circa 40.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli Sean Preston e Jayden James. Il primogenito Sean, nato il 14 settembre del 2005, compirà tra due giorni 18 anni diventando dunque maggiorenne: alla luce di ciò il rapper ed ex ballerino statunitense inizierà a percepire dalla sua ex moglie 20.000 dollari.

Allo scopo di poter mantenere il proprio stile di vita, Federline è però arrivato a chiedere alla cantante altri soldi. Stando a quanto riportato dal Daily Mail e da TMZ, Kevin desidererebbe ricevere un aumento: se nel periodo delle negoziazioni i figli passavano del tempo anche con Britney, ora questi trascorrono praticamente sette giorni su sette insieme al padre. Per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, Federline sarebbe quindi pronto ad andare in tribunale, ma sarà necessario per lui dimostrare concretamente come 20.000 dollari al mese non gli bastino per il mantenimento del secondogenito Jayden.

Le fonti sulla richiesta di Kevin Federline a Britney Spears

Kevin Federline will lose custody and child support when Britney’s oldest Sean Preston turns 18 next week. pic.twitter.com/VUZwnBF25r — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) September 5, 2023

Per poter ricevere più soldi per il mantenimento dei propri figli Kevin Federline è pronto a portare l’ex moglie Britney Spears in tribunale. Ecco quanto riportato al riguardo da parte di TMZ:

“Fonti affidabili ci hanno detto che Federline riceve 40.000 dollari al mese per i due figli che condivide con Britney, Jayden James e Sean Preston. Da anni però Britney non vede più i ragazzi, che quindi adesso stanno solo con il padre che si occupa delle loro necessità. Il padre dei due ragazzi si è già informato su come poter avere più fondi da Britney Spears. Sean Preston compirà 18 anni a breve, quindi il supporto per uno dei due ragazzi finirà. Tuttavia, quello per Jayden rimarrà intatto fino al giugno del 2025, quando si diplomerà e sarà anche lui maggiorenne. Quindi, realisticamente, 20.000 dollari sono i soldi che Federline riceverà dal mese di ottobre. Ma tale importo potrebbe aumentare nel caso in cui riuscisse a dimostrare di aver bisogno di più soldi per il 100% delle cure di Jayden“.