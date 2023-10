Britney Spears, le forze dell’ordine in casa della popstar | Ecco cosa è successo

La pop star ha fatto allarmare i fan a causa della nuova notizia che la riguarda: “Ferite, chiamata da una persona che la conosce”. Ecco tutti i dettagli.

In passato, il nome di Britney Spears è stato al centro di molte discussioni e preoccupazioni da parte dei suoi fan. Questa volta, la cantante è finita sotto i riflettori a causa di un video in cui balla con dei coltelli in mano, scatenando l’allarme tra i suoi sostenitori più devoti. Come risultato, la Polizia di Los Angeles è stata chiamata a intervenire, ma questa volta c’era anche una chiamata da parte di una persona che conosce personalmente Britney.

Già all’inizio dell’anno, quando la pop-star aveva disattivato il suo account Instagram, alcuni fan avevano temuto che qualcosa di grave le fosse accaduto. Questo aveva portato all’intervento della Polizia di Los Angeles, ma all’epoca non era stata riscontrata alcuna situazione di pericolo. Tuttavia, il recente video pubblicato dalla cantante, in cui danza con coltelli in mano, ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan. Molte persone hanno chiamato il 911 per segnalare la situazione, ma la chiamata più significativa è stata quella di una persona che aveva precedentemente effettuato un controllo sanitario su Britney Spears.

Questa persona era molto preoccupata e aveva menzionato la possibilità di ferite sul corpo della cantante. Ecco cosa è successo.

Ferite da coltello su Britney

La presenza di una persona che aveva una conoscenza diretta della situazione di Britney ha spinto i poliziotti a recarsi immediatamente a casa della popstar per verificarne le condizioni.

Nel video in questione, Britney aveva una fasciatura al braccio e sembrava presentare una ferita alla gamba, il che aveva innescato ulteriori preoccupazioni.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno parlato con il personale di sicurezza di Britney, che ha rassicurato gli agenti sullo stato di salute della cantante. Successivamente, hanno avuto un colloquio con Britney stessa, confermando che si trovava in buone condizioni. Di conseguenza, gli agenti hanno lasciato la residenza della cantante. L’avvocato di Britney ha successivamente contattato la polizia per richiedere informazioni sulla visita degli agenti. Gli agenti hanno spiegato che erano intervenuti solo perché la chiamata era stata effettuata da una persona che conosceva personalmente Britney, sottolineando che non effettuano ulteriori controlli per le chiamate dei fan.

Confermato quindi che, almeno in questa occasione, la cantante sembra stare bene. La sua situazione personale e il controllo sulla sua vita continuano a essere un argomento di grande interesse e dibattito pubblico.