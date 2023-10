Grecia Colmenares alza un polverone: “Lui l’ha abbracciata così” | Le parole inchiodano il concorrente

Nell’ultima puntata Colmenares ha spiegato perché il suo voto è andato a Varrese. L’uomo doveva scusarsi e non l’ha fatto. Ecco perché.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show Mediaset del Grande Fratello l’atmosfera si è riscaldata quando la concorrente Grecia Colmenares ha deciso di rompere il silenzio e di condividere una rivelazione sconcertante riguardo un altro concorrente.

Inizialmente Colmenares era rimasta in silenzio gran parte della puntata e poi, al momento delle nomination, ha deciso di spiegare a cosa era dovuto il suo silenzio mollando una vera e propria bomba di verità sul compagno di avventura.

Le sue parole hanno subito gettato il panico: la donna ha voluto spiegare per quale motivo il suo voto per l’eliminazione era andato a Massimiliano Varrese e perché voleva dirlo proprio in quell’occasione.

Infatti Grecia Colmenares ha infatti ritenuto opportuno parlare in quel momento vista la situazione delle nomination per incastrare Massimiliano Varrese.

Le dure parole di Grecia

Nessuno si sarebbe mai aspettato le parole della concorrente del Grande Fratello, Grecia Colmenares. Nell’ultima puntata infatti, l’inaspettata rivelazione di Colmenares ha immediatamente inasprito le parole in sala e infiammato gli spiriti. Colmenaares ha infatti spiegatoche non aveva condiviso prima quest’informazione poiché all’epoca non si sentiva coinvolta nella situazione.

Ha però ritenuto opportuno parlare in quel momento dato il contesto della nomination: “Lui sa perché l’ho votato. Perché doveva chiedere scusa a Beatrice e soprattutto ad Heidi. Io sono donna e lo doveva fare assolutamente. Esagero, tu dici? Qualche giorno fa, era notte, lui è arrivato in camera sul letto di Heidi, lei gli ha detto ‘no, aspetta’. Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiedergli scusa. Lui è arrivato sopra di lei. “ ha dichiarato Colmenares durante la fase della nomination.

Ha poi continuato spiegando meglio l’accaduto: “Lui l’ha abbracciata da sopra!Dovevo dirlo, scusatemi. E l’altro giorno Heidi è stata chiara, voleva distanza. Io ho avvisato Massimiliano. Gli ho detto di lasciarla un pò in pace, perché lei voleva un pò di distanza. Come mai lo dico solo adesso? Non l’ho detto quando è successo perché non era una cosa mia. In questo momento sto nominando”.

“Adesso io mi devo scusare di aver detto quello che ho visto? Ho solamente spiegato la mia nomination”. Massimiliano Varrese dal canto suo ha replicato con: “Era un gioco tra me e Heidi e lei era sveglia” una giustificazione, sotto gli occhi di tutti, debole poiché Heidi aveva parlato con Grecia.