Animali fantastici, il franchise è “parcheggiato”: cosa dice il regista David Yates

David Yates, storico regista di Harry Potter, ha spiegato che la saga di Animali fantastici è stata messa in pausa fino a data da destinarsi.

Dopo la conclusione di Harry Potter nel 2011, i fan sentivano il bisogno di un nuovo franchise e così J.K. Rowling e la produzione hanno pensato di trasformare Animali fantastici e dove trovarli in una nuova saga. Si trattava di un prequel spin off, ambientato nello stesso universo ma non a Hogwarts, con un protagonista più adulto le cui vicende si intrecciavano con quelle di Albus Silente e Gellert Grindewald, prossimo a far scoppiare la prima guerra magica.

L’idea era piaciuta al pubblico, ma già dopo il secondo film qualcosa ha cominciato a incrinarsi. Dopo il terzo film – I segreti di Silente – dove l’antagonista è stato sostituito con Mads Mikkelsen dopo lo scandalo di Johnny Depp e Amber Heard, la saga è stata messa in pausa. Secondo il progetto originale, infatti, avrebbero dovuto esserci almeno cinque film, ambientati tutti in città diverse.

Già diverso tempo fa, il regista David Yates aveva dichiarato che il franchise era stato “parcheggiato“: la situazione oggi si è sbloccata? Ecco l’ultimo aggiornamento.

Animali fantastici, David Yates conferma il “congelamento”

In una precedente intervista per Deadline, David Yates aveva già dichiarato che il progetto Animali fantastici era entrato in pausa senza una data definitiva. Recentemente, è stato ricontattato e ha riconfermato questa versione: “Con Animali fantastici è tutto parcheggiato. Abbiamo realizzato i primi tre film – alcuni durante la pandemia – ed è stato divertentissimo, ma molto difficile“.

Ha poi aggiunto a Total Film: “Siamo orgogliosi di Animali fantastici e i segreti di Silente. Una volta uscito, però, abbiamo capito di dover fermarci e prenderci una pausa“. Nonostante queste parole, non si può non ipotizzare che semplicemente il franchise sia entrato in crisi e sia stato parcheggiato a causa degli incassi più bassi del previsto.

In particolare, proprio il terzo film è quello che ha guadagnato di meno: 95,8 milioni negli Stati Uniti e 407 milioni in tutto il mondo. Le cause degli incassi bassi, però, non sono riconducibili solo al film in sé, ma anche alla situazione post pandemica, che ha rallentato il ritorno degli spettatori al cinema. Al momento, quindi, Animali fantastici è in pausa, ma si sa che è stato approvato il progetto di trasformare Harry Potter in una serie tv, mentre David Yates ha ammesso di avere altri piani molto lontani dalla storica saga per ragazzi.