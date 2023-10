Patrick Dempsey dice la sua sulla folle sparatoria nel Maine

L’attore Patrick Dempsey si è espresso sulla sparatoria avvenuta nel Maine, a Lewiston, sua città natale, che ha causato 18 morti e 13 feriti.

Nelle scorse ore la notizia della sparatoria avvenuta nella città di Lewiston, nel Maine, ha fatto il giro del mondo. La sera del 25 ottobre un ex militare di circa 40 anni ha provocato due sparatorie con un fucile AR 15: la prima in un ristorante e la seconda in una sala da bowling, dove si stava svolgendo una festa di compleanno con famiglie e bambini. Il bilancio al momento conta al momento 18 vittime e 13 feriti. L’uomo è scappato e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, ma si sospetta sia in possesso di una radio della polizia che gli permetta di muoversi in anticipo.

Tutti sono rimasti addolorati davanti all’ennesima sparatoria negli Stati Uniti, dove comprare armi da fuoco e ottenere i brevetti per utilizzarle, anche in pubblico, non è difficile. Le sparatorie si verificano spesso in luoghi pubblici e sono tristemente note quelle nelle scuole, effettuate proprio da giovanissimi studenti.

L’attore Patrick Dempsey, ex star di Grey’s Anatomy (ha interpretato il dottor Derek Sheperd per dieci stagioni) è originario proprio di Lewiston e ha deciso di esprimere le sue condoglianze e le sue parole di dolore dopo l’accaduto. Ecco che cosa ha scritto sui social.

Patrick Dempsey, il dolore per la sparatoria di Lewiston

Patrick Dempsey è nato e cresciuto a Lewiston, quindi si è sentito molto toccato dalla vicenda della sparatoria nel Maine. Per questo, ha voluto dedicare alcune parole all’accaduto e così ha pubblicato un post su Instagram:

“Sono scioccato e profondamente rattristato dalla tragedia avvenuta ieri sera nella mia città natale. La grande forza del Maine è il suo senso di comunità e il modo in cui ci viene chiesto di unirci per sostenere tutti coloro che sono stati devastati da questo atto insensato. Io e la mia famiglia abbiamo il cuore spezzato per le vittime, la loro famiglia e la comunità“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Dempsey (@patrickdempsey)

Il comportamento dell’attore ha ricordato quello del collega Matthew McConaughey che, neanche un anno fa, si ritrovò a esprimere il suo dolore davanti alla sparatoria di Uvalde, in Texas. Questa ha coinvolto una scuola e ha portato alla morte di 19 studenti e 2 insegnanti. Diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto dimostrare il proprio sostegno agli abitanti del Maine: i comici Pete Davidson e John Mulaney, per esempio, che avrebbero dovuto esibirsi questo fine settimana, hanno rimandato gli spettacoli.