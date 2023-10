Nunzia De Girolamo, con Corona ha usato il phonak | Ecco di cosa si tratta

La conduttrice ha rivelato di aver fatto uso del phonak con Fabrizio Corona.

Nunzia De Girolamo avrebbe usato il phonak per la recente intervista a Fabrizio Corona: ecco di cosa si tratta. La nota intervista di qualche giorno fa fatta da Nunzia De Girolamo a Fabrizio Corona alla trasmissione Avanti Popolo continua inevitabilmente a far discutere. Proprio sulla conversazione tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice in merito al recente scandalo del calcioscommesse emergono ora nuovi dettagli e nuovi particolari.

L’uso del phonak da parte di Nunzia De Girolamo per l’intervista a Fabrizio Corona: ecco cos’è

Per quanto riguarda l’intervista di Nunzia De Girolamo a Fabrizio Corona della scorsa settimana relativa alla vicenda delle scommesse, sono emerse indiscrezioni secondo le quali la conduttrice avrebbe fatto ricorso all’utilizzo del phonak. La puntata andata in onda su Rai 3 lo scorso 17 ottobre aveva dato luogo a diverse polemiche da parte di Corona, con quest’ultimo che aveva dichiarato di essere stato censurato dalla stessa Rai. L’ex re dei paparazzi aveva promesso nomi che poi non ha più fatto nel corso della trasmissione, ma l’intervista fa ora discutere anche per un altro dettaglio.

Come rivelato da Dagospia, Nunzia De Girolamo avrebbe per l’appunto usato il phonak. In realtà si tratta di uno strumento utilizzato piuttosto spesso all’interno del settore, auricolari grazie ai quali un conduttore può ascoltare la voce di un autore in studio che gli parla nell’orecchio. La pratica è però abbastanza utilizzata nei telegiornali, molto meno invece per quanto riguarda programmi come i talk show. Queste le parole di Dagospia:

“Se l’intervista a Fabrizio Corona nel suo Avanti Popolo vi è sembrata disastrosa aggiungete un altro dettaglio: Nunzia De Girolamo indossava il famoso phonak“.

La verità di Nunzia De Girolamo sulla censura a Fabrizio Corona

Come detto poco sopra, Fabrizio Corona aveva promesso dei nomi che poi non ha però più fatto nella puntata di Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. La stessa conduttrice ha dunque voluto fare chiarezza sulla presunta censura dell’ex re dei paparazzi ai microfoni di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia: De Girolamo ha chiarito come le fonti inviate dallo stesso Corona fossero arrivate solo la mattina stessa del 17, con le fonti che non erano potute essere state verificate in tempo prima della puntata della sera. Il materiale consegnato alla redazione del programma non sarebbe più stato trasmesso per questo motivo.

Nunzia De Girolamo ha dunque aperto le porte a Fabrizio Corona per una seconda ospitata all’interno della sua trasmissione, con i restanti materiali inviati alla redazione che verranno mandati in onda nella prossima puntata indipendentemente dalla partecipazione di quest’ultimo.