Mads Mikkelsen: l’attore verrà premiato con l’Occhio d’Oro allo Zurigo Film Festival

Il riconoscimento verrà conferito all’attore nel corso del prossimo Festival del Cinema di Zurigo.

Festival del Cinema di Zurigo: Occhio d’Oro a Mads Mikkelsen

Per la prima volta in carriera Mads Mikkelsen sarà presente al Festival del Cinema di Zurigo. L’attore danese verrà insignito dell’importante riconoscimento dell’Occhio d’Oro il 6 ottobre subito prima della presentazione del suo nuovo film The Promised Land, che era stato già presentato in concorso anche al Festival del Cinema di Venezia conclusosi da poco.

Nel film in questione diretto da Nikolaj Arcel, Mikkelsen interpreta il capitano Ludvig Kahlen, con quest’ultimo che tenta in tutti i modi di rendere fertile l’inabitabile e aspra terra dello Jutland difendendola allo stesso tempo dai tentativi di invasione dei ladri. Oltre che con la proiezione del film, Mikkelsen sarà protagonista della giornata dello Zurigo Film Festival anche con una masterclass, nel corso della quale l’attore avrà modo di parlare non soltanto della suo ultimo ruolo ma anche della sua intera carriera.

Queste le dichiarazioni da parte del direttore artistico dello Zurigo Film Festival Christian Jungen sul premio che verrà conferito a Mads Mikkelsen:

“Mads Mikkelsen è un attore molto carismatico che si immerge sempre completamente nei suoi personaggi e che affascina il pubblico con il suo aspetto e con le sue prestazioni fisiche. Irradia forza e talvolta allo stesso tempo vulnerabilità e come attore protagonista è in grado di portare qualsiasi tipo di film come fa anche nel suo ultimo lavoro The Promised Land. Siamo fieri di accogliere Mikkelsen a Zurigo per la prima volta“.

La carriera di Mads Mikkelsen

Attore danese classe 1965, Mads Mikkelsen ha iniziato la propria carriera in ambito cinematografico con Pusher – L’inizio del 1996. Dopo altre apparizioni in film come ad esempio King Arthur, Casino Royale e Dopo il matrimonio, pellicola candidata ai Premi Oscar del 2007 per il miglior film straniero, Mikkelsen ha conquistato la definitiva popolarità grazie al suo ruolo nella serie televisiva statunitense Hannibal, andata in onda per tre stagioni dal 2013 fino al 2015. Negli anni successivi, altri ruoli importanti di Mikkelsen sono stati quelli in Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, Rogue One – A Star Wars Story, Animali fantastici – I segreti di Silente o anche in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Tra i riconoscimenti ottenuti in carriera, all’ormai prossimo Occhio d’oro si aggiungono tra le altre cose una candidatura ai Premi BAFTA del 2021 per Un altro giro e il premio di miglior attore al Festival di Cannes del 2012 per Il Sospetto.