Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Sui social è famosissimo

La showgirl Michelle Hunziker avrebbe trovato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Ecco di chi si tratta: è una personalità famosissima sui social.

Michelle Hunziker è sempre al centro della ribalta. Ormai lavora nel mondo dello spettacolo da trent’anni e continua a far parlare di sé, per la vita lavorativa o quella privata. In particolare, riguardo a quest’ultima si sa che negli scorsi mesi è diventata nonna per la prima volta, quando la figlia Aurora Ramazzotti ha partorito il piccolo Cesare Augusto. L’influencer e primogenita – è nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti – da diversi anni è legata a Goffredo Cerza.

Dopo la nascita del piccolo, la conduttrice di Striscia la notizia ha annunciato che nella sua vita non ci sarebbero altri maschi oltre a lui. Lo scorso anno, infatti, ha divorziato dal secondo marito, lo stilista Tomaso Trussardi – con cui ha altre due figlie, Sole e Celeste – e ha avuto una breve relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini.

Da allora, non ci sarebbero state altre storie per lei, ma il portare di gossip Very Inutil People non sarebbe d’accordo con questa affermazione. Ci sarebbe, infatti, un uomo nuovo nel cuore della presentatrice, anche molto popolare.

Michelle Hunziker, la sua nuova fiamma è un osteopata famoso

Al momento, Michelle Hunziker non ha rivelato nulla di nuovo sulla sua vita sentimentale, ma i fan più attenti hanno notato alcuni indizi dai contenuti che posta regolarmente su Instagram. Per questo, Very Inutil People ha lanciato il gossip dopo aver visto una foto: ci sarebbe una nuova persona nel cuore della conduttrice, in particolare un altro medico.

Come rivelato dal portare nelle scorse ore, questa persona sarebbe Alessandro Carollo, un osteopata romano famosissimo non solo nel suo ambito e tra i suoi pazienti, ma anche sui social. Su Instagram, infatti, pubblica regolarmente contenuti sul suo lavoro e nella lista dei suoi pazienti spiccano anche tanti vip.

Il mondo dello spettacolo, quindi, per lui non è una grande novità. Già in passato, infatti, avrebbe avuto due flirt con due showgirl molto note: con Elisabetta Gregoraci nel 2020, dopo il divorzio da Flavio Briatore, e con Elisabetta Canalis molto più tempo fa, nel 2011. A lanciare il gossip è stata una foto che Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram, che la mostra in sella a una moto, che pare appartenere proprio ad Alessandro Carollo. Per il resto, nessuno dei due ha dichiarato niente.