Elisabetta Canalis: prima foto con Brian Perri dopo il divorzio insieme alla figlia Skyler

La showgirl in compagnia di Brian Perri insieme alla figlia Skyler.

Elisabetta Canalis è stata immortalata insieme all’ex marito Brian Perri e alla figlia Skyler. Nel corso di questo 2023 Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo statunitense Brian Perri, con il quale la showgirl italiana è stata sposata a partire dal 2014. Nonostante il divorzio, la Canalis è però rimasta in ottimi rapporti con quello che è ormai il suo ex marito. A testimonianza di ciò, una foto che ritrae i due in compagnia della figlia Skyler Eva.

La foto di Elisabetta Canalis con l’ex marito e con la figlia Skyler

Elisabetta Canalis e Brian Perri sono rimasti in buoni rapporti anche dopo il divorzio anche e soprattutto per il bene della propria figlia Skyler Eva, nata il 29 settembre del 2015 a Los Angeles ovvero la città in cui i due risiedevano a quel tempo.

A dimostrazione di ciò è apparsa sul web una foto che mostra proprio la Canalis e il chirurgo insieme alla figlia in occasione del primo allenamento di hockey su ghiaccio della bambina. Per l’importante avvenimento, Skyler, che il prossimo 29 settembre compirà 8 anni, ha avuto una piccola crisi di pianto per via dell’ansia e dell’emozione venendo poi però immediatamente calmata dai propri genitori prima di scendere per la prima volta in pista.

La Canalis, insieme a Brian, ha incoraggiato costantemente la bambina. Una giornata, quella al campo di hockey, che si è rivelata estremamente importante non solo per consolidare il rapporto con Perri dopo il divorzio ma anche e soprattutto per conferire ulteriore calma e serenità alla stessa Skyler, consapevole di poter contare sempre e comunque sul sostegno da parte dei suoi genitori.

Il divorzio di Elisabetta Canalis con Brian Perri

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è durato per quasi dieci anni. Un’unione lunghissima che si è però spezzata all’improvviso con il divorzio giunto nel corso di questo ultimo anno. Una separazione che è giunta secondo quanto trapelato per via di differenze inconciliabili e che si è consumato in un assoluto silenzio, lontano non solo da clamori mediatici e dalle sirene di gossip ma anche da qualsiasi recriminazione di sorta.

Dopo aver sciolto in via ufficiale il proprio legame con il chirurgo di origini statunitensi, la showgirl ha lasciato la villetta in cui viveva insieme all’ormai ex marito per spostarsi nel pieno centro di Los Angeles, all’interno di un appartamento con una vista panoramica straordinaria e con un enorme terrazzo.

Restando alla vita sentimentale della Canalis, la modella classe 1978 originaria di Sassari sarebbe al momento impegnata in una relazione con il campione di kickboxing nato in Romania e cresciuto a Roma Georgian Cimpenau.