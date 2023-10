Elodie e Andrea Iannone, aria di crisi: l’indiscrezione corre sul web | Ecco tutta la verità

Ma è vero che la cantante Elodie e il motociclista Andrea Iannone sarebbero in crisi? Qualcuno ha diffuso il gossip attraverso i social.

Da qualche tempo all’interno del mondo dello spettacolo e del gossip si vocifera che Elodie e Andrea Iannone starebbero affrontando un momento molto delicato La coppia non ha confermato o smentito nulla, ma secondo alcuni fan starebbe lasciando qualche indizio, che farebbe pensare a una crisi tra i due.

Se così fosse, potremmo assistere all’ennesima rottura tra una coppia vip, dopo Tiziano Ferro e Victor Allen e dopo Sophie Turner e Joe Jonas. I due stanno insieme da poco più di un anno (si sono fidanzati la scorsa estate), ma si erano mostrati sempre molto uniti e affiatati agli occhi del mondo.

A lanciare l’allarme è stata l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha comunicato i suoi dubbi al mondo dei social. Presto il pettegolezzo si è diffuso e c’è chi crede alla teoria della crisi e chi no: tuttavia, bisogna ammettere che gli indizi della crisi sono pochi.

Elodie e Andrea Iannone: sono in crisi? I fan non ci credono

Solo poche ore fa Deianira Marzano ha dichiarato su Instagram di aver ricevuto una segnalazione di un utente riguardo alla possibile crisi tra Elodie e Andrea Iannone. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che Elodie in questo periodo sta vivendo una carriera floridissima, dopo gli ultimi successi musicali e la partecipazione alla Fashion Week di Milano.

Non solo: anche dal punto di vista sentimentale, sembrava andare tutto bene con Andrea Iannone. La coppia, infatti, ha festeggiato il primo anniversario lo scorso agosto e lei aveva dedicato a lui una serie di foto sui social, con tanto di scritta: “Com’è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo“. Prima di conoscere il motociclista, lei ha avuto una relazione molto importante con il rapper Marracash, con cui ha anche collaborato spesso artisticamente parlando. Dopo la separazione, sono rimasti in buoni rapporti.

Andrea Iannone ed Elodie al momento non sembrano star dando credito ai pettegolezzi e continuano ad apparire spesso insieme agli eventi ufficiali e sembrano più felici e radiosi che mai. Per questo, la maggior parte dei fan è decisamente restia a credere al gossip sulla crisi che è stato diffuso dall’esperta di cronaca rosa solo poche ore fa. Al momento la coppia non ha comunicato nulla: non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti.