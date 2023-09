Elisabetta Gregoraci: i suoi progetti per il futuro

La conduttrice e showgirl ha parlato dei suoi progetti futuri.

Elisabetta Gregoraci ha voluto parlare dei suoi piani per il prossimo futuro. Dopo l’enorme successo riscosso nel corso di questa estate da Battiti Live, che ha raggiunto il 13,80% di share su Italia Uno, Elisabetta Gregoraci sta ora già pensando ai suoi programmi lavorativi per il prossimo futuro. La showgirl e conduttrice televisiva ha dunque parlato dei suoi piani da qui ai prossimi mesi.

Elisabetta Gregoraci sul suo futuro

Elisabetta Gregoraci ha fatto la sua comparsa in questi ultimi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. In seguito all’ottimo riscontro ricevuto su Italia Uno da Battiti Live, la conduttrice ha rivelato come stia già lavorando ad un nuovo programma. In particolare, la diretta interessata ha rivelato il suo desiderio di poter condurre e presentare una sorta di talk. Queste le sue parole al riguardo nel corso di un’intervista rilasciata per Superguida Tv:

“Se ho in cantiere un nuovo programma o se ce n’è uno che vorrei condurre? Assolutamente sì, ci stiamo lavorando. E poi ho anche questo sogno nel cassetto. Mi piace molto il contatto con la gente e con il pubblico e mi piacerebbe un domani poter condurre un programma dove si parla di emozioni, di storie vere. Sarebbe bello. Più che un talk una cosa come ‘Confidarsi con Elisabetta’ o ‘Elisabetta racconta’. Un salotto con le amiche dove poter raccontare storie straordinarie“.

Elisabetta Gregoraci: possibile la partecipazione a un nuovo reality

Nel corso di un’altra intervista rilasciata per Superguida Tv, Elisabetta Gregoraci ha risposto anche alle domande relative ad una sua possibile futura partecipazione ad altri reality show. La conduttrice di Battiti Live non ha voluto di certo chiudere le porte a tale eventualità. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

“Se con i reality ho chiuso o se mi rivedrete in uno di questi programmi? Guarda, il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo cosa accadrà. Intanto ho registrato un inedito con Alan Palmieri, ‘Anno Zero’. Come ho vissuto questa nuova sfida? Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan, con cui ho da sempre una sintonia innata. Così ci siamo lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla. Se questa canzone è solo una parentesi o se ho intenzione di percorrere in futuro questa strada? Vedremo. Per il momento continuo a canticchiare Anno Zero“.