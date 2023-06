Michelle Hunziker: il web impazzisce per la una foto in bikini pubblicata su Instagram

La conduttrice italo-svizzera ha pubblicato recentemente una foto in cui mostra il suo fisico mozzafiato, facendo infuocare il web.

Il volto noto di Michelle Hunziker, 46 anni, è famosa per aver condotto tantissimi programmi, come Striscia la notizia, Zelig Circus, Chiambretti Night, Michelle Impossible. Il suo sorriso contagioso e la sua bellezza, oltre all’innegabile bravura, hanno sempre conquistato il pubblico, che ha da subito amato il suo talento nel mondo dello spettacolo. Nonna da qualche settimana, Michelle ha pubblicato sui social una foto mozzafiato.

Michelle, una nonna felice

L’ex di Eros Ramazzotti, con grande gioia e emozione, è diventata nonna di Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023. Non sono mancati gli scatti condivisi sui social mentre, nonna Michelle prende in braccio il neonato, condividendo con tutti i suoi follower la felicità che la travolge da qualche mese. “Ragazzi, avete fatto un capolavoro, vi amo immensamente” ha pubblicato più volte sui social, mentre, tra un ruttino e l’altro, tiene in braccio il frutto dell’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Non molto tempo fa, la stessa Hunziker aveva pubblicato su Instagram un video in cui, in modo affettuoso e tenerissimo, si emozionava solo guardando il piccolo neonato, una creatura piccolissima da proteggere: “Che meraviglia la vita, che meraviglia la vita”, diceva Michelle in lacrime.

“Hai capito la nonna…” Michelle tempestata da complimenti

La presentatrice di Mediaset ha pubblicato sui social una foto che la vede al timone di uno yacht di lusso, circondata dalle sue amiche e dalle sue figlie avute con Tomaso Trussardi. La vacanza di lusso, a Capri, prende vita in queste ore e le sue foto mostrano un fisico mozzafiato e una posa statuaria mentre si trova al timone, catturando l’attenzione di tutti i suoi seguaci, che non hanno perso tempo per farle i tantissimi complimenti sul suo fisico.

Non solo si gode il meritato riposo, ma si diverte anche a coinvolgere la sua famiglia nelle sue avventure. Sui social Michelle si vede mentre si trucca insieme alla figlia Sole Trussardi con i suoi prodotti o mentre assapora gustose ricette create dalla piccola Celeste Trussardi, di soli 8 anni.

Una professionista, una mamma e ora nonna di banano, come lo soprannomina dolcemente mamma Aurora. Michelle oggi è ambasciatrice dell’esperienza della nonnitudine in Italia. Con orgoglio, ha sottolineato che ha scoperto una cosa interessante: l’Italia è piena di nonni e nonne quarantenni. Purtroppo, però, esiste una sorta di tabù legata al molti non vogliono essere chiamati nonni o hanno paura di riconoscersi come tali e di portare avanti con fierezza il ruolo di nonni.