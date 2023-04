Michelle Hunziker colpita in pieno volto | L’inaspettato incidente durante la diretta

Michelle Hunziker è stata colpita in pieno volto per un inaspettato incidente avvenuto in diretta. La povera Michelle non se lo aspettava proprio, a colpirla tra l’altro una persona di una certa importanza.

La bella Michelle Hunziker ha subito un incidente inaspettato avvenuto in diretta che ha lasciato tutti basiti. È stata colpita in pieno volto senza che lei riuscisse neanche a difendersi, la rapidità dell’azione con cui si è verificato il fattaccio avrebbe colto impreparati anche il campione attuale di Kickboxing.

Quando saprete il nome del personaggio che le ha sferrato un gancio, stile Rocky Balboa, rimarrete ancora di più sorpresi. I due si conoscono fin troppo bene e lavorano insieme da anni. Spiacevole incidente o azione premeditata? Continuate nella lettura e vi sveleremo l’arcano mistero.

Nonna Michelle ama finalmente il suo ruolo

Michelle Hunziker è la nota conduttrice televisiva, cantante, attrice ed ex modella svizzera con cittadinanza italiana di 46 anni. La Hunziker in questi giorni è al centro della scena per via della sua nuova professione, cioè quella di nonna. Il 30 marzo 2023, la sua primogenita, Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo bambino, Cesare Augusto, avuto dal suo compagno, Goffredo Cerza.

La neo nonna ha dichiarato di aver assistito al parto di sua figlia e l’ha descritta come una guerriera e una super mamma fin dall’inizio. Appena ha saputo che sarebbe diventata nonna, Michelle non era proprio al settimo cielo al pensiero di sentire quell’appellativo associato al suo nome, ma adesso è la donna più felice del mondo. Ai microfoni di Verissimo appare infatti con il suo famoso sorriso sempre più brillante e non è merito dello spazzolino che tanto sponsorizza, quanto dall’idea di quel “frugoletto” che l’aspetta a casa.

Ecco cosa ha dichiarato Michelle Hunziker a Silvia Toffanin: “Io sono super orgogliosa delle nonne 2.0, la nonnitudine non ha a che fare con l’età anagrafica, è uno stato di beautitudine, come fossimo mamma o papà al cubo… siate orgogliosi: non siete vecchi, siete solo nonni!”.

L’incidente di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker colpita in pieno volto da Ezio Greggio, l’inaspettato incidente in diretta. Il 7 aprile 2023, Ezio ha compiuto 69 anni e per omaggiarlo è stato creato un video dei momenti più comici durante la sua conduzione al noto tg satirico, Striscia la Notizia. Ovviamente Greggio è uno dei conduttori pilastri della trasmissione, presente fin dagli esordi a fianco di colleghi sempre differenti, anche se tutti amiamo il binomio Greggio – Iacchetti.

Durante la visione di questo video di “buon compleanno”, non potevamo non rivedere quel momento in cui per un incidente fortuito, Greggio colpisce in pieno volto la povera Michelle Hunziker che le sedeva accanto, la quale veniva in seguito consolata da un Iacchetti in stile infermiere. Naturalmente è stato un gesto non intenzionale, anche perché il povero Ezio si è scusato in tutte le maniere, accertandosi delle condizioni della collega, la quale “distrutta” ma sorridente come al solito si faceva una bella risata.