Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, sono al settimo cielo: l’annuncio è bellissimo

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno fatto sognare gli italiani con il loro amore da favola: dopo la separazione, i due sembrerebbero sulla buona strada per annunciare ufficialmente una lietissima notizia.

Il vento del gossip ha ricominciato a soffiare prepotente su due ex d’eccezione, molto amati dal pubblico: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, infatti, nel corso delle recenti vacanze natalizie, sono tornati protagonisti di alcuni gustosi rumors, che hanno accostato nuovamente i loro nomi, paventando un possibile ritorno di fiamma.

Di indizi positivi in questo senso ce ne sarebbero in abbondanza, soprattutto considerando il fatto che la ex coppia ha passato insieme le vacanze di Natale, in una cornice fiabesca, di quelle che fanno immediatamente pensare alle belle storie a lieto fine delle commedie romantiche ambientate tra neve, addobbi e regali.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale “Gente”, Michelle e Tomaso hanno trascorso 2 settimane, dal 27 dicembre al 7 gennaio, in Alta Badia, ovviamente in compagnia delle due figlie Celeste e Sole, di 7 e 9 anni. Grande assente la figlia primogenita della Hunziker e di Eros Ramazzotti, Aurora, che in primavera darà alla luce il suo primo figlio.

La località della vacanza è stata la magica San Cassiano, che potrebbe diventare un nuovo punto di partenza per la ex coppia: secondo alcuni testimoni, i due, nel corso del soggiorno, avrebbero assunto atteggiamenti e tenerezze da vera coppia e non da semplici ex rimasti buoni amici, come Hunziker e Trussardi hanno più volte dichiarato.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, galeotta fu la vacanza: i due vicini a un annuncio importante

“Gente” ha intervistato albergatori, camerieri e ospiti di varie strutture di San Cassiano: le dichiarazioni raccolte finirebbero per smentire in maniera piuttosto netta la versione secondo cui la conduttrice e l’imprenditore avrebbero ormai voltato pagina: in primo luogo, sono arrivati separatamente, ma hanno pernottato nello stesso albergo.

Poi, sempre secondo “Gente”, sarebbe accaduto un episodio piuttosto inequivocabile: Trussardi avrebbe provato a baciare la Hunziker, mentre lei lo avrebbe fermato, utilizzando un tovagliolo come protezione, in modo da eludere le attenzioni dei curiosi o di eventuali paparazzi.

La conduttrice 45enne e l’imprenditore 39enne, insomma, starebbero giusto attendendo il momento propizio per annunciare una riappacificazione, in verità a lungo attesa e caldeggiata dagli ammiratori della loro favola d’amore.

Michelle e Trussardi al momento restano ancora fermi alla versione della “bella amicizia”, ma questa definizione sembra destinata a cadere presto: fino a pochi mesi fa, infatti, i due non si frequentavano così spesso come adesso e Tomaso ha ammesso di avere sempre Michelle tra i suoi affetti più importanti. Il sogno potrebbe dunque riprendersi dopo essersi bruscamente interrotto.