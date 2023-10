Carlotta Adacher insultata: “deforme” | L’ex volto di Temptation Island risponde

Temptation island. L’ex tentatrice ha ricevuto parecchie critiche dopo il suo intervento al viso. Sul suo profilo, solamente commenti pieni di cattiveria. Ecco perché.

Carlotta Adacher, ex tentatrice del reality show di Mediaset sul percorso dei sentimenti, ha recentemente avuto a che fare con una valanga di critiche e insulti sul suo profilo Instagram dopo aver condiviso con i suoi follower il suo percorso di recupero dopo l’incidente. Infatti la donna ha recentemente subito un complicato intervento al volto che probabilmente la sfigurerà per sempre.

Lei quindi, stanca dell’odio che gli hater le hanno riservato, ha deciso di rispondere con determinazione alle critiche che stava ricevendo attraverso i suoi principali social media. Utilizzando infatti Instagram come piattaforma per documentare il suo percorso di recupero e i successivi interventi chirurgici, Carlotta ha diviso i suoi follower in due categorie distinte: se la maggior parte dei suoi seguaci ha manifestato solidarietà e comprensione, pur riconoscendo la sua bellezza e la sua forza, alcuni individui invece non l’hanno pensata allo stesso modo, dando vita ad una valanga di insulti e commenti maligni sulle sue condizioni.

Queste persone infatti, hanno approfittato di un suo momento di debolezza e di condivisione per insultarla definendola persino: “Deforme”. Ecco cosa è successo.

L’incidente di Adacher

Carlotta Adacher, ex tentatrice del programma reality Temptation Island, ha recentemente subito un delicato intervento facciale e ha deciso di postarlo sui suoi social media principali.

Quest’intervento era dovuto al fatto che poco fa la donna era stata vittima di un serio incidente stradale che le ha causato diverse fratture al volto, tra cui il setto nasale e l’arco oculare. Carlotta ha voluto, nonostante tutto, documentare la sua condizione attraverso i suoi social di riferimento, tra cui Instagram per diffondere un messaggio di body positivity e soprattutto per cercare conforto dalla sua community. Purtroppo però, molte delle persone sul suo profilo hanno approfittato del suo percorso di guarigione per insultarla gratuitamente, definendola addirittura “deforme”.

L’ex tentatrice di Temptation Island però non è rimasta in silenzio e ha deciso di rispondere con determinazione gli insulti che ogni giorno leggeva sotto i suoi post. La donna ha infatti dichiarato: “Ero affascinante prima dell’incidente, lo sono ora e lo sarò ancora. Vorrei vedere le facce di coloro che mi scrivono tali parole e credo che scambierebbero volentieri il loro aspetto con il mio. Mi sottoporrò ad ulteriori operazioni chirurgiche e anche questa decisione non placherà gli haters”. Mentre attendiamo con ansia il suo ritorno ad sentirsi bella e felice, possiamo solo augurale un recupero rapido e pieno.