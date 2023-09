Tale e Quale Show, lite dietro le quinte tra due concorrenti: “Urlava”

Diverbio tra due concorrenti nel backstage di Tale e Quale Show.

Lite tra due concorrenti nel dietro le quinte di Tale e Quale Show.

Nella serata di venerdì 22 settembre ritorna in onda Tale e Quale Show. In attesa dell’avvio ufficiale della nuova edizione, nella giornata di domenica i concorrenti hanno posato per un servizio fotografico, con due di questi che sono stati a sorpresa protagonisti di una vera e propria lite nel dietro le quinte.

La lite tra i due concorrenti di Tale e Quale Show

La scorsa domenica l’esperta di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno ricevuto una segnalazione da parte di un loro informatore che era presente negli studi di Tale e Quale Show. Quest’ultimo avrebbe riferito per l’appunto di una lite tra due dei due concorrenti lì presenti per un servizio fotografico a meno di una settimana dall’inizio della nuova edizione del programma.

Nello specifico, una concorrente avrebbe iniziato ad innervosirsi dopo che un altro protagonista di questa nuova edizione le avrebbe nascosto l’abito che avrebbe dovuto indossare. Il diverbio tra i due protagonisti sarebbe dunque andato avanti anche mentre i due hanno posato per le consuete foto promozionali dello show. Queste le indiscrezioni in merito all’episodio:

“Durante le prove, questa persona non trovava il vestito di ****** che doveva interpretare perché l’altra persona glielo aveva nascosto. Poi l’ha trovato il truccatore che poverino è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante il servizio fotografico. E non vi dico con quella voce come urlava, sono dovuto uscire dallo studio, mi veniva troppo da ridere“.

Le parole di Carlo Conti sulla nuova edizione di Tale e Quale Show

I nuovi concorrenti di #TaleeQualeShow si stanno preparando ed è partito il toto-scommesse 🤩 Chi sarà il vincitore? 💫 Appuntamento a venerdì 22 settembre alle 21.30 su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay pic.twitter.com/harkvvQGo1 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2023

La nuova edizione di Tale e Quale Show sarà impreziosita da tantissimi volti noti, da Jo Squillo e Alex Belli fino a Maria Teresa Ruta e Pamela Prati. A condurre il programma Carlo Conti. Queste le sue parole in merito allo show ormai in partenza:

“Siamo prontissimi, stiamo per tornare con una nuova stagione di Tale e Quale Show. Il cast ormai lo sapete, sono personaggi molto diversi tra loro. Cantanti, attori, volti televisivi, sono tutti carichi. Cristina Scuccia? No, non ci sarà, lei ha posto delle condizioni che non potevamo proprio accettare. Avessimo detto di sì a lei avremmo dovuto dirlo anche agli altri. Non vedrete lei, ma ci saranno molti altri concorrenti pronti a dare il massimo. Come mai ho preso Ginevra Lamborghini? Lei in altri programmi ha raccontato la sua vita, volevo che qui mostrasse anche il talento“.