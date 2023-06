Marracash, dopo Elodie non vuole più una relazione con una persona famosa

Il rapper Marracash ha dichiarato che, dopo la rottura con la collega Elodie, non ha più intenzione di fidanzarsi con un personaggio celebre. Ecco perché.

Da qualche tempo, ormai Marracash e Elodie si sono lasciati. La coppia è stata insieme per circa due anni, dal 2019 al 2021 e ha annunciato ufficialmente la separazione quando avevano cominciato a circolare le prime voci su un’ipotetica crisi. La loro relazione non è stata quindi lunghissima, ma comunque parecchio intensa e li ha uniti anche dal punto di vista professionale, dato che hanno collaborato più volte insieme.

Entrambi, infatti, sono due celebrità nel mondo musicale. Lui ormai ha una carriera consolidata da decenni, da quando iniziò a esibirsi nel 1999, mentre lei ha raggiunto la fama nel 2015, dopo la vittoria ad Amici. Prima del talent di Maria De Filippi, aveva provato a partecipare anche a X Factor quando era più giovane, ma non andò molto avanti nelle selezioni.

La coppia si è lasciata ormai due anni fa e ha sempre sostenuto di essere rimasta in buoni rapporti, tanto che hanno continuato a lavorare insieme anche dopo, in particolare al video di Crazy Love e alla copertina di Noi, loro, gli altri. Dal 2022 lei ha intrapreso una relazione con il pilota Andrea Iannone, mentre lui sembrerebbe single. In particolare, di recente ha confessato che non si fidanzerebbe più con una vip.

Marracash, mai più una relazione con una vip dopo Elodie

Di recente, Marracash si è lasciato andare a un’intervista con Gianluca Gazzoli, che è stata pubblicata su TikTok, sul profilo Basement_BSMT. Qui l’artista ha raccontato della sua vita privata e sentimentale e ha spiegato che in futuro non vorrebbe più avere una storia amorosa con una collega o un’altra donna famosa.

Ha detto che il problema era avere continuamente i riflettori puntati addosso. “Anche quella è una cosa che non farò mai più. Perché poi anche lì non ti sganci più. Ancora c’è gente che scrive… Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente… immagino anche a lei. E’ stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico“.

L’intervista è poi continuata sulle relazioni del cantante in termini di amicizia. Ha rivelato che ci sono diversi colleghi che considera anche degli amici, tra cui Gué Pequeno e Jake La Furia. I tre infatti sono cresciuti insieme e non si sono mai lasciati.