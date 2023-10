La cantante si è sposata in segreto? Ecco chi è il marito

La nota cantante Adele si sarebbe sposata in gran segreto. Si tratterebbe del secondo matrimonio per lei, dopo la rottura con l’imprenditore Simon Konecki. Ma chi è il nuovo marito?

Da pochi giorni si mormora che Adele sia convolata a nozze per la seconda volta. Si tratterebbe della seconda volta per la cantante 35enne, dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, con cui è stata legata dal 2018 al 2020. Ma da dove è nato questo pettegolezzo? Tutto è iniziato grazie a una fan particolarmente esuberante, durante un concerto a Las Vegas.

La cantante al momento si trova ancora nella capitale del Nevada, dove resterà fino a novembre. Qui ha in programma diversi concerti e il live del 16 settembre è stato un grande successo, tanto che una delle fan ha urlato, tra il pubblico, “Marry me!“, ovvero “Sposami!“. L’artista ha replicato ironicamente, spiegando che non avrebbe mai potuto sposarla, sia perché è etero, sia perché il marito si trovava insieme a lei quella sera. La fan ha risposto con un “Vuoi provare?” e Adele ha continuato: “No, non voglio provare. Sono con Rich, lasciami in pace“. Il video è andato subito virale su TikTok.

La cantante ha nominato il compagno Rich Paul definendolo suo “marito”. Ma quindi si sono sposati? E quando è successo?

Adele, chi è il presunto marito Rich Paul

Adele si è rivolta al compagno definendolo suo marito, così da giorni si mormora che la coppia abbia potuto sposarsi in gran segreto. Il primo indizio è comparso già qualche tempo fa, quando i fan hanno notato che la cantante indossava spesso un anello di diamanti a forma di pera, che assomigliava in tutto e per tutto a un anello di fidanzamento. Lei, però, ha negato.

Per il momento, non si sa se si sia sposata davvero con Rich Paul. Ma chi è quest’uomo? Si tratta di un procuratore sportivo, è statunitense e ha 41 anni. Tra i suoi clienti più famosi c’è senza dubbio LeBron James, stella del basket americano. Adele e Rich Paul si sono conosciuti nel 2021, alla festa di compleanno di un amico in comune. Lei all’epoca si era appena separata dal primo marito, l’imprenditore Simon Konecki, che aveva sposato nel 2018, dopo tanti anni insieme.

La coppia ha mostrato più volte il desiderio di avere un bambino insieme. Entrambi hanno già figli dai precedenti matrimoni: lei ha un bambino di nome Angelo, nato nel 2010, mentre lui ha tre figli, ma non sono noti, come non è nota neanche l’ex moglie. La sua vita sentimentale infatti è molto misteriosa.