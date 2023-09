Divorzio Joe Jonas e Sophie Turner: come stanno le cose?

Da giorni si mormora del divorzio tra il cantante Joe Jonas e l’attrice Sophie Turner: come stanno davvero le cose?

Ultimamente, nel mondo dello spettacolo molti personaggi stanno vivendo una nuova fase della propria vita sentimentale. Mentre Timothée Chalamet e Kylie Jenner si starebbero frequentando, Joe Jonas e Sophie Turner sarebbero arrivati al capolinea. La coppia si è sposata nel 2019 e ha due figlie, nate nel 2020 e nel 2022

I due si erano conosciuti nel 2016, quando lei era sulla cresta dell’onda grazie a Game of Thrones. Qui ha interpretato la principessa Sansa Stark per tutta la durata della serie, dalla prima all’ultima stagione, e questo ruolo l’ha resa una delle attrici più famose del mondo. Lui invece lavora nel panorama musicale da quando era giovanissimo, militando nei Jonas Brothers insieme ai fratelli Nick e Kevin.

La coppia sembrava felice, ma da pochi giorni si mormora di una crisi forte e di un conseguente divorzio in corso. La prima speculazione è arrivata da TMZ, dicendo, tramite una fonte vicino ai due, che lui avrebbe smesso di indossare la fede e che si sarebbe messo in contatto con degli avvocati divorzisti. Ma come stanno davvero le cose?

Joe Jonas e Sophie Turner divorziano? L’annuncio sui social

Per diversi giorni i fan sono rimasti senza una risposta sulla questione del divorzio tra Joe Jonas e Sophie Turner. Il cantante, infatti, nonostante i pettegolezzi ha continuato a indossare la fede in pubblico e nessuno dei due aveva dichiarato nulla in proposito. Alla fine, la notizia ufficiale è arrivato: la coppia è scoppiata e sta davvero divorziando.

La dichiarazione arriva direttamente dagli account Instagram di entrambi, dove è stato pubblicato lo stesso post: “Dopo quattro meravigliosi anni, abbiamo deciso di comune accordo di mettere serenamente fine al nostro matrimonio. Ci sono tantissimi pettegolezzi sulle cause, ma abbiamo davvero preso questa decisione insieme e speriamo vivamente che rispettiate tutti la nostra privacy, per noi e per le nostre bambine“.

Il cantante e l’attrice non hanno aggiunto altro e non si conoscono le cause della fine della relazione, per quanto sia avvenuta senza drammi. Non ci sarebbero stati tradimenti o comportamenti scorretti: al momento i fan pensano che un fattore decisivo potrebbe essere stata la differenza d’età di sette anni. Quando hanno iniziato a uscire, infatti, Sophie Turner aveva solo 19 anni e lui 26, e quando si sono sposati ne avevano 23 e 30.