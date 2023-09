Andrea Iannone, la frase di Elodie fa male: ecco cosa ha detto

Il pilota motociclistico indispettito da alcune vecchie dichiarazioni di Elodie su Marracash.

Le vecchie parole di Elodie sull’ex Marracash non vanno giù al suo attuale fidanzato Andrea Iannone.

Prima di iniziare la sua attuale relazione con Andrea Iannone nell’autunno del 2022 Elodie ha avuto una storia d’amore con Marracash, durata dal 2019 fino al 2021. Nonostante la fine del loro rapporto, i due cantanti sono rimasti in ottimi rapporti continuando a lavorare insieme anche per la realizzazione del quarto album di lei dal titolo di Ok Respira che per il disco del rapper intitolato Noi, loro, gli altri. Proprio riguardo alla vecchia storia con Marracash, vi sono delle vecchie frasi di Elodie che non vanno giù ad Andrea Iannone.

Le parole di Elodie sulla storia con Marracash

Anche dopo la fine della loro storia d’amore Elodie e Marracash sono rimasti in ottimi rapporti continuando a frequentarsi anche per motivi lavorativi. Il loro legame resta dunque fortissimo, e a testimoniarlo vi sono anche le parole della concorrente dell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2015 risalenti a circa un anno fa, prima dell’inizio della relazione con Andrea Iannone:

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io ho capito adesso cos’è l’amore“.

Queste invece le dichiarazioni da parte di Marracash sulla sua storia d’amore con Elodie:

“Una storia sotto i riflettori? Una bella cosa che non farò mai più. Come mai sto dicendo questo? Perché poi non ti sganci mai più: sono passati due anni dalla mia ultima relazione e c’è ancora gente che mi scrive, e immagino anche a lei. Si è trattato di una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano quindi lo capisco, però non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Quindi è per questo che non accadrà ancora“.

Il fastidio di Andrea Iannone per le dichiarazioni di Elodie su Marracash

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Andrea Iannone, stando ad alcune fonti, non avrebbe preso benissimo queste vecchie dichiarazioni da parte di Elodie nei confronti dell’ex fidanzato Marracash nonostante la sua relazione con la cantante sembri comunque procedere a gonfie vele. Questo quanto scritto al riguardo su Dagospia dal giornalista Ivan Rota:

“Va a gonfie vele la storia tra Marracash e Assia Pesenti così come quella tra Elodie, ex del cantante, e Andrea Iannone, che però non ha mai digerito a quanto dicono alcuni amici le vecchie dichiarazioni dell’attuale compagna“.