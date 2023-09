Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen, ma non torna in Italia

Il cantante Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio da Victor Allen: come gestiranno la situazione con i figli?

Nell’ultimo periodo, molte coppie del mondo dello spettacolo hanno dichiarato di starsi avviando verso la via della separazione: non solo Sophie Turner e Joe Jonas, Francesco Totti e Ilary Blasi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma anche Tiziano Ferro e Victor Allen. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio tramite il cantante e il suo profilo Instagram.

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia“.

L’artista, infatti, aveva programmato di tornare temporaneamente in Italia per presentare il suo primo romanzo, che ha pubblicato con Mondadori. Tuttavia, a causa dei fatti più recenti, ha deciso di rimanere negli Stati Uniti insieme ai suoi figli, che non potrebbero venire nel nostro Paese insieme al papà.

Tiziano Ferro, il divorzio e la scelta di rimanere accanto ai figli

Tiziano Ferro, infatti, ha spiegato che non può portare i figli con sé perché non possiedono il passaporto italiano, che lui si è rifiutato di procurare loro. Ha infatti aggiunto: “Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità“.

L’artista di Sere nere non si è spinto oltre e non ha parlato delle cause dietro alla decisione di divorziare. Aveva fatto coming out ufficialmente nel 2010 e lui e Victor Allen si erano sposati il 25 giugno 2019 a Los Angeles – dove attualmente risiedono – e poi avevano ripetuto il rito civile anche in Italia circa un mese dopo, a Sabaudia. Nel 2022 hanno avuto due figli, Margherita e Andres.

Il cantante ha però voluto salutare i fan con un augurio: “Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene. Tiziano“.