Pain Hustlers: il trailer del film Netflix con Emily Blunt e Chris Evans

Il trailer della pellicola con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans.

Il trailer ufficiale di Pain Hustlers, film con Emily Blunt e Chris Evans in arrivo su Netflix. A partire dal prossimo 27 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix Pain Hustlers, interessantissimo film diretto da David Yates con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans.

Il trailer ufficiale di Pain Hustlers

Tra i titoli principali del mese di ottobre di Netflix rientra anche Pain Hustlers. Regista del film è David Yates, noto principalmente per aver diretto ben quattro capitoli della saga cinematografica di Harry Potter, ovvero Harry Potter e l’Ordine della Fenice del 2007, Harry Potter e il principe mezzosangue del 2009, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 del 2010 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 del 2011. Inoltre, Yates è stato anche il regista dei tre film della saga di Animali Fantastici oltre che del film The Legend of Tarzan con Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Samuel L. Jackson e Christoph Waltz.

Pain Hustlers può contare su un cast di prim’ordine comprendente Emily Blunt e Chris Evans. Emily Blunt, nota per i suoi ruoli in film come Edge of Tomorrow – Senza domani, Into the Woods, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, A Quiet Place e Il ritorno di Mary Poppins, è stata in questo periodo protagonista sul grande schermo grazie al ruolo di Katherine in Oppenheimer di Christopher Nolan. Chris Evans è ovviamente noto per l’iconico Capitan America del Marvel Cinematic Universe, con l’attore che dopo Avengers: Endgame del 2019 ha recitato anche in altri film come ad esempio Cena con delitto – Knives Out e The Gray Man.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Pain Hustlers di David Yates.

La trama di Pain Hustlers

La trama di Pain Hustlers ruota intorno ad una donna di nome Liza Drake (Emily Blunt) che ha da poco perso il lavoro. Un giorno Liza fa la conoscenza di un rappresentante farmaceutico di nome Pete Brenner (Chris Evans), con quest’ultimo che la spinge ad intraprendere un nuovo percorso estremamente allettante dal punto di vista economico ma allo stesso tempo non propriamente etico in quanto caratterizzato da diverse e pericolose attività illegali.

Liza si ritrova a questo punto alle prese con un capo incontrollabile (Andy Garcia), con il brutto stato di salute della figlia (Chloe Coleman) e con la consapevolezza dei numerosi danni provocati alla sua azienda. Una situazione a dir poco delicata, che costringe la donna a valutare con enorme attenzione le proprie scelte future.