Resvrgis: il teaser trailer del film horror

Il teaser trailer del nuovo film horror con Ludovica Martino.

Il teaser trailer ufficiale di Resvrgis, nuovo film horror con protagonista Ludovica Martino. Sta per arrivare nelle sale cinematografiche un nuovo inquietante horror. Si sta parlando di Resvrgis, film diretto dal regista Francesco Carnesecchi con Ludovica Martino nei panni della protagonista.

Il teaser trailer ufficiale di Resvrgis

Resvrgis è un nuovo film horror che verrà presentato in anteprima nella sezione Panorama Italia in occasione dell’evento Alice nella città a Roma il prossimo 27 ottobre. A dirigere il film è Francesco Carnesecchi, regista, sceneggiatore e produttore che nella sua ancora breve carriera ha già diretto anche un altro lungometraggio dal titolo di La partita.

Il cast della pellicola coprodotta da Red Carpet, Beetlefilm e Illmatic Film Group vede come attrice protagonista Ludovica Martino. Nata a Roma nel 1997, Martino ha iniziato la propria carriera cinematografica con Il campione di Leonardo D’Agostini del 2019 recitando poi nel corso degli ultimi anni in altri film come Una boccata d’aria di Alessio Lauria, Sotto il sole di Amalfi di Martina Pastori e I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. In ambito televisivo, Ludovica Martino è apparsa brevemente in Don Matteo per poi distinguersi nel ruolo di Eva nella serie televisiva Skam Italia, un parte che le è valsa la vittoria di un Nastro d’Argento nel 2021 e di un Ciak d’oro nella categoria Protagonista dell’anno in una serie tv.

A completare il cast di Resvrgis vi sono tra gli altri Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Thomas Santu e Daniele Mariani.

Ecco qui di seguito il teaser trailer ufficiale di Resvrgis.

La trama di Resvrgis

La trama di Resvrgis ruota intorno ad una battuta di caccia che viene organizzata da Sara (Ludovica Martino) e dai suoi amici in un bosco. I protagonisti non sanno ancora però che all’interno del bosco in questione vive una creatura a dir poco inquietante da un passato del tutto misterioso. Una presenza pericolosa e minacciosa che farà sì che i cacciatori diventino nel giro di brevissimo tempo delle vere e proprie prede in balia della sua furia e della sua sete di sangue. Sara e i suoi amici si ritroveranno dunque invischiati in una durissima lotta per la sopravvivenza.

Nello specifico, i protagonisti di Resvrgis si ritrovano a cacciare in una zona non precisata dei Monti Simbruini tra il Lazio e l’Abruzzo. Una zona che stando alla Naturalis Historia di Plino il Vecchio sarebbe stata popolata nel lontanissimo 77 d.c. da licantropi e che avrebbe svolto la funzione di sede di numerosi culti come ad esempio quello della Luna di Sangue nel corso delle Lupercali, con diversi imperatori romani che si sarebbero impegnati nella caccia ai lupi mannari.