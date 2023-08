Edge of Tomorrow: Emily Blunt pronta per un sequel

L’attrice si è detta pronta per un seguito del film di Doug Liman del 2014.

Emily Blunt si è detta pronta per recitare in un sequel del film di fantascienza Edge of Tomorrow.

In un’epoca caratterizzata da sequel e reboot di vario tipo, non può certamente mancare l’idea di un seguito anche per Edge of Tomorrow. Le voci su una prosecuzione del film del 2014 con protagonista Tom Cruise hanno iniziato a circolare addirittura dal 2015 ma alla fine non vi è mai stato nulla di concreto. Chi è più che mai desiderosa di poter prendere parte ad un nuovo capitolo della storia è però Emily Blunt.

Le parole di Emily Blunt sul sequel di Edge of Tomorrow

Emily Blunt ha recitato nel film del 2014 diretto da Doug Liman al fianco di Tom Cruise. L’attrice vincitrice di un Golden Globe nel 2007 ha avuto modo di parlare dell’argomento al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz. La Blunt ha affermato nello specifico di non voler smettere di chiedere un sequel di Edge of Tomorrow, dichiarando come abbia tra l’altro già letto anche una bozza di sceneggiatura di Liman. Queste le sue parole:

“Mi piacerebbe che l’idea di un sequel di Edge of Tomorrow diventasse realtà, ma non so quando o come. Io mi sento così pronta, non sono sicuramente io l’impedimento al progetto“.

Blunt ha poi trovato anche il modo di scherzare su Tom Cruise, definito perfetto nel ruolo di eroe codardo interpretato all’interno del primo film. La speranza dell’attrice è che Cruise, impegnato nell’ultimo periodo con il suo ultimo Mission Impossible, possa trovare il tempo e il modo per dedicarsi al proseguimento di Edge of Tomorrow.

Il primo Edge of Tomorrow

Un possibile sequel dal titolo di Live Die Repeat and Repeat era in realtà già stato annunciato circa cinque anni fa, ma poi tra ritardi e impedimenti vari il progetto ha finito presto con l’arenarsi.

Indipendentemente se l’idea si concretizzerà oppure no, il primo Edge of Tomorrow è stato un film enormemente apprezzato sia dalla critica specializzata che dal pubblico. Arrivato nelle sale italiane nel maggio del 2014, la pellicola è un adattamento cinematografico della light novel del 2004 scritta da Hiroshi Sakurazaka All you need is to kill.

A far parte del cast di un film incentrato sulla lotta per la sopravvivenza da parte dell’intera razza umana contro l’invasione di terrificanti alieni chiamati Mimics vi sono oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt anche Bill Paxton, Noah Taylor e Brendan Gleeson.