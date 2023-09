The Kill Room: il trailer del film con Uma Thurman e Samuel L. Jackson

Il trailer del film con protagonisti Uma Thurman e Samuel L. Jackson.

Il trailer ufficiale di The Kill Room, film con attori protagonisti Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Il prossimo 28 settembre arriva nelle sale cinematografiche statunitensi The Kill Room, thriller poliziesco che vede protagonisti Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Ecco il trailer ufficiale della pellicola diretta da Nicol Paone.

Il trailer ufficiale di The Kill Room

Collider ha da poco divulgato il trailer ufficiale di The Kill Room. A dirigere il film è come detto Nicol Paone, attrice e regista classe 1971 che prima di questo film aveva già diretto Friendsgiving del 2020.

Il thriller poliziesco può contare su un cast a dir poco eccellente. Protagonista è per l’appunto Uma Thurman, diventa celebre grazie a Pulp Fiction di Quentin Tarantino che la portò alla candidatura ai Premi Oscar del 1995 e poi protagonista anche dei due Kill Bill sempre di Tarantino. Affianco a lei vi è Samuel L. Jackson, candidato come la Thurman al Premio Oscar per Pulp Fiction e interprete di un’infinità di ruoli iconici come quelli del Maestro Jedi Mace Windu nei film di Star Wars o anche del direttore dello SHIELD Nick Fury all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Ad accompagnare questi due mostri sacri per quanto riguarda il cast è da segnalare anche la presenza di Maya Hawke, figlia proprio di Uma Thurman presente anche in C’era una volta a Hollywood oltre che nell’ormai prossimo Asteroid City di Wes Anderson. A parlare della nascita del film nel corso di un’intervista rilasciata per Collider è stata la stessa Nicol Paone:

“The Kill Room è nato dal desiderio di rimuovere gli strati del mondo dell’arte con la necessaria leggerezza. Devo molto a Uma Thurman non solo per aver avuto fiducia in me ma anche per aver portato a bordo il suo amico Samuel L. Jackson. Vedere Sam e Uma illuminare lo schermo insieme è come un raro evento cosmico che fa sembrare tutto miracolosamente in ordine. Sarà per sempre grata a loro e al resto del nostro incredibile cast per le loro eccezionali performance. Uscendo dal cinema, spero che la gente senta la gioia assoluta che abbiamo provato realizzando questo episodio criminale, selvaggio e divertente“.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Kill Room.

La trama di The Kill Room

La trama di The Kill Room vede come protagonista Patrice Capullo (Uma Thurman), una donna che gestisce una galleria d’arte e che decide un giorno di iniziare a riciclare denaro sporco. Ad essere coinvolto nelle azioni di Patrice sono successivamente anche i criminali Gordon Davis (Samuel L. Jackson) e Reggie Pitt (Joe Manganiello), con la protagonista che si rende però presto conto di essersi spinta troppo oltre.