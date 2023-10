South Park: il trailer dello speciale basato sull’intelligenza artificiale

In arrivo uno speciale della serie animata cult.

In arrivo un episodio speciale di South Park incentrato sull’intelligenza artificiale. A partire dal prossimo 27 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Paramount+ una puntata speciale basata principalmente sul tema dell’intelligenza artificiale. Un episodio che è già stato anticipato ai fan attraverso la pubblicazione di un trailer.

Il trailer dell’episodio speciale di South Park

Il trailer della puntata speciale di South Park parte dal far notare come tutti i propri personaggi preferiti faranno la loro comparsa all’interno dell’episodio prima di passare ad elencare Cartman, Stan, Butters e Kenny. Viene poi mostrato anche il personaggio di Kyle che si mostra confuso in merito alla nuova apparizione di Cartman. Questo nuovo episodio non ha ancora per il momento un proprio titolo ufficiale.

In merito alla trama di questo speciale, il tutto ruota intorno ai sogni profondamente inquietanti di Cartman che rappresentano una sorta di presagio riguardo alla fine della vita che conosce e che ama. Una puntata, questa di South Park, all’interno della quale anche gli adulti si ritrovano alle prese con delle difficili scelte di vita, con l’avvento e il propagarsi del fenomeno dell’intelligenza artificiale che sta nel frattempo capovolgendo e sconvolgendo l’intero loro mondo.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale della puntata speciale di South Park.

La nascita di South Park

South Park è una delle più importanti serie animate degli ultimi anni ed è stata creata nel 1997 da Matt Stone e da Trey Parker. Produttori della serie sono invece gli stessi Stone e Parker insieme anche a Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell e Vernon Chatman.

Incentrata da sempre sui temi dell’attualità e della politica statunitense affrontati attraverso commedia nera e parodia, South Park è stata trasmessa in Italia a partire dal gennaio del 2000. La serie, ancora in corso e giunta per il momento alla sua ventiseiesima stagione, si è imposta negli anni come una delle migliori del suo genere, ottenendo diversi riconoscimenti tra cui ad esempio cinque Primetime Emmy Award, un Peabody Award e un Annie Award. In più, da segnalare sono anche le quattordici candidature proprio ai Primetime Emmy Award ottenute a cavallo tra il 1998 e il 2018.

Nell’agosto del 2021 era stato annunciato che Matt Stone e Trey Parker erano riusciti a raggiungere un nuovo accordo con ViacomCBS da 900 milioni di dollari fino al 2027. Quest’ultimo prevedeva un rinnovo di diverse stagioni della serie animata presso Comedy Central insieme anche a ben quattordici film originali di South Park della durata di un’ora circa tutti in uscita sulla piattaforma streaming di Paramount+.