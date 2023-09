Le nuove uscite di Ottobre su Netflix

Netflix ha rilasciato la lista di tutte le uscite (tra film e serie tv) che potrebbero interessarti. Qui ne elenchiamo alcune.

Ottobre 2023 è finalmente arrivato, portando con sé un nuovo carico di entusiasmanti storie da scoprire comodamente sul divano di casa davanti alla TV, grazie a Netflix. La piattaforma di streaming ha preparato una lista di titoli imperdibili per il suo pubblico, tra cui alcuni attesi con trepidazione.

Tra le uscite più attese, spicca la terza stagione di Lupin, la saga che racconta le gesta del ladro gentiluomo interpretato da Omar Sy. In questa nuova stagione, Assane si trova in clandestinità, lontano dalla sua famiglia, e decide di proporre una proposta audace: lasciare la Francia e iniziare da capo altrove. Tuttavia, il passato torna a bussare alla sua porta, sconvolgendo i suoi piani e dando il via a una nuova serie di avventure avvincenti.

Bodies (19 Ottobre)

Un’altra serie da tenere d’occhio è Bodies, tratta dalla graphic novel di Si Spencer. La trama si svolge in quattro diverse linee temporali e ruota attorno alla scoperta di un cadavere, ritrovato a Longharvest Lane nell’East End londinese nei decenni del 1890, 1941, 2023 e 2053. Ogni periodo è investigato da un detective diverso, e man mano che cercano collegamenti tra i vari decenni, emergono misteri e segreti che si intrecciano in modo sorprendente.

Il tutto sotto lo sguardo inquietante di Elias Mannix, un enigmatico leader politico.

La caduta della casa degli Usher (12 Ottobre)

Un’altra serie ad alto tasso di suspense è La caduta della casa degli Usher, un horror ispirato alle opere di Edgar Allan Poe.

Ideata da Mike Flanagan, il genio dietro a The Haunting of Hill House e Midnight Mass, questa serie segue la decadente dinastia Usher, proprietaria dell’impero Fortunato Pharmaceuticals. Quando gli eredi della famiglia iniziano a morire per mano di una misteriosa donna del passato, vengono alla luce oscuri segreti che risalgono alle radici stesse del loro potere. Per gli appassionati di Elite, la buona notizia è che la settima stagione è in arrivo a ottobre 2023. Omar affronta un nuovo capitolo della sua vita all’università, ma il senso di colpa e la sofferenza per gli eventi passati lo tormentano. La stagione esplora temi legati alla salute mentale, mettendo in luce come molti studenti debbano affrontare i propri demoni interiori.

Ottobre 2023 quindi si preannuncia un mese ricco di emozioni grazie alle nuove uscite su Netflix. Non resta che preparare i popcorn, rilassarsi e lasciarsi trasportare dalle avventure, dal mistero e dall’horror che queste serie e film promettono di offrire. Buona visione!