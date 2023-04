Perché Chris Evans è stata la cosa migliore dei Fantastici 4

Tra i ruoli più noti di Chris Evans, c’è quello di Johnny Storm ne I Fantastici 4. I film non ebbero un gran successo, ma sicuramente la sua presenza riuscì a renderli migliori: ecco perché.

Ora che sta per iniziare un nuovo reboot de I Fantastici 4 – questa volta sottoforma di serie tv – si parla molto di questo franchise e di come, inaspettatamente, tutti gli adattamenti non abbiano riscosso un buon successo. Dal 1994 al 2015 diversi registi hanno provato a portare al cinema la propria visione di questo quartetto, ma forse la serie più famosa è quella uscita tra il 2005 e il 2007: I Fantastici 4 e I Fantastici 4 e Silver Surfer.

In questi film i protagonisti erano interpretati da Ioan Guffrud, Jessica Alba, Michael Chicklis e Chris Evans, che senza dubbio è stato colui che ha reso questa saga indimenticabile. Ecco perché.

Comprese totalmente il personaggio di Johnny Storm

Chris Evans interpretava Johnny Storm, noto anche come la Torcia Umana. Era in grado, appunto, di avvolgere tutto il suo corpo tra le fiamme e quindi controllare il fuoco: senza dubbio uno dei poteri più pericolosi e scenografici. L’attore ha completamente compreso la personalità di Johnny, tanto che lo stesso Stan Lee ha dichiarato di ritenerlo il suo personaggio preferito, dopo i film.

A differenza dei suoi tre colleghi, Chris Evans si calò totalmente nella parte e appariva perfettamente a suo agio. Si tratta del personaggio che reagisce meglio davanti all’acquisizione dei superpoteri e si diverte a essere un supereroe: gli piace controllare il fuoco, salvare la situazione e, soprattutto, attirare l’attenzione dei media. Questo non significa che non provi empatia o che non resti traumatizzato anche lui dopo l’esperienza con Silver Surfer, rendendolo un personaggio completo e a tutto tondo. Chris Evans è stato in grado di rendere tutte le sue sfumature.

Era il ruolo perfetto per Chris Evans

Il classico personaggio dotato di senso dell’umorismo, la spalla comica in grado anche di dimostrare una personalità complessa che va al di là del tipico protagonista da commedia, è forse il tipo di ruolo più adatto per Chris Evans. Lo ha dimostrato in film come Knives Out – Cena con delitto e, andando più indietro, Scott Pilgrim vs The World e The Losers.

Ne I Fantastici 4 ha avuto diversi momenti divertenti, come quando nel primo film scopre il suo nuovo potere e si “accende” per sbaglio. Senza dubbio, ha fatto un ottimo lavoro anche in Capitan America, ma è interessante vederlo in una veste meno drammatica e più “leggera”. Comunque, è un peccato che dopo il 2007 non ci sia stato un terzo film a chiudere la saga de I Fantastici 4: forse un regista diverso avrebbe potuto mettere in scena un lavoro interessante?