Christopher Nolan ha rivelato di aver fatto saltare in aria sua figlia nel nuovo film | Ecco in quale scena

Il regista visionario per Oppenheimer ha “assunto” sua figlia nel ruolo di “la ragazza che salta in aria in un’esplosione nucleare”. Ecco i dettagli.

Christopher Nolan ha scelto la figlia maggiore per un ruolo raccapricciante nel suo prossimo film Oppenheimer. Parlando con Telegraph, Nolan ha rivelato che sua figlia, Flora, ha visitato il set di Oppenheimer, insieme a sua moglie e produttrice dello stesso, Emma Thomas, mentre il film era ancora in produzione.

Nolan ha quindi avuto l’idea di far interpretare a Flora in un ruolo ancora aperto in quel momento: una giovane donna senza nome che ha il viso danneggiato da un’esplosione nucleare in una sequenza all’interno della mente del personaggio principale. Durante l’intervista, incalzato dall’intervistatore, il regista ha ammesso che…

Il motivo dietro la scelta di Nolan

Durante un’intervista, Christopher Nolan ha ammesso di aver dato un ruolo in Oppenheimer a sua figlia maggiore, uno poco ambito nelle selezioni di casting.

Infatti, Flora, la primogenita del regista ha interpretato una donna senza nome con il viso danneggiato dalle radiazioni e Nolan ha giustificato questa raccapricciante scelta dicendo che:”Avevamo bisogno di qualcuno che facesse quella piccola parte di una sequenza in qualche modo sperimentale e spontanea. Quindi è stato meraviglioso anche avere solo il una ripresa con lei” . Nolan ha riconosciuto la particolarità del casting, rivelando che si trattava di una decisione venuta rapidamente e non premeditata: “In verità, cerco di non analizzare le mie intenzioni“.

Ha spiegato che il casting illustra ulteriormente il tema di Oppenheimer in generale: “Ma il punto è che se crei il massimo potere distruttivo, distruggerà anche coloro che ti sono vicini e cari. Suppongo che questo fosse il mio modo di esprimerlo in quelli che, per me, erano i termini più forti possibili.“.

Nolan ha anche scherzato sul fatto che il ruolo della figlia somigliasse in qualche modo a un ruolo nel classico horror del 1960 di Michael Powell, Peeping Tom, in cui il regista inglese ha scelto il suo giovane figlio come la versione infantile di un serial killer.